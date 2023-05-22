"Лаура" – это оригинальный салат с крабовыми палочками и майонезом, особый вкус которому придает кислинка яблок и маринованных огурцов. Блюдо очень яркое, привлекательное, имеет интересное сочетание ингредиентов, поэтому идеально впишется на праздничный стол и внесет разнообразие в ежедневное меню.

Редакция FoodOboz делится с вами самым удачным рецептом оригинального крабового салата "Лаура" с майонезом.

Ингредиенты:

охлажденные крабровые палочки – 500 г

отварные яйца – 4 шт

зеленый горошек – 1 б

маринованные огурцы

яблоки – 2-3 шт

майонез

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Способ приготовления:

1. Предварительно отварить яйца и в готовом виде натереть их на терке.

2. Также натереть яблоки на терке.

3. Крабовые палочки и огурцы нарезать мелким кубиком.

4. Смешать все подготовленные ингредиенты и заправить их майонезом. Готово!

На заметку: в этот салат также вкусно добавить репчатый лук, который нужно заранее замариновать в кипятке, а также свежий огурец и китайскую капусту.

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