Салат "Лаззат" с хрустящими баклажанами и пикантным соусом: рецепт оригинального летнего блюда
Если вы хотите приготовить сытное и полезное блюдо для ужина, выбирайте сезонные овощи, например, кабачки, помидоры, баклажаны. Из них можно приготовить вкусные горячие салаты. А для более сытного варианта добавьте сыр, мясо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении, вкусного и сытного салата из баклажанов, с луком и помидорами.
Ингредиенты:
- Томаты – 2-3 шт. (большие)
- Баклажан – 2 ш.
- Крымский лук – 0,5 шт.
- Кинза – побольше
- Крахмал кукурузный
- Сок лимона – 1 ч. л.
- Кунжут для посыпки
- Масло
- Соус "сладкий Чили" – 50 г
- Соевый соус – 20 г
- Крем-сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. Баклажаны почистите и нарежьте большими кусками вместе с томатами.
2. Лук нарежьте тоненько.
3. Посыпьте баклажаны крахмалом, чтобы хорошо покрылись и жарьте в большом количестве растительного масла на большом огне. После обжарки немного убираем масло бумажным полотенцем.
4. Для соуса: смешайте сладкий чили, соевый и сок лимона.
5. Заправьте помидоры с луком соусом и сверху выложите жареные баклажаны и сверху еще томаты в соусе. Лучше салат не перемешивайте, чтобы баклажаны были хрустящими. Сверху щедро посыпаем кинзой, кунжутом и добавьте крем-сыр!
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