Если вы хотите приготовить сытное и полезное блюдо для ужина, выбирайте сезонные овощи, например, кабачки, помидоры, баклажаны. Из них можно приготовить вкусные горячие салаты. А для более сытного варианта добавьте сыр, мясо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении, вкусного и сытного салата из баклажанов, с луком и помидорами.

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Ингредиенты:

Томаты – 2-3 шт. (большие)

Баклажан – 2 ш.

Крымский лук – 0,5 шт.

Кинза – побольше

Крахмал кукурузный

Сок лимона – 1 ч. л.

Кунжут для посыпки

Масло

Соус "сладкий Чили" – 50 г

Соевый соус – 20 г

Крем-сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Баклажаны почистите и нарежьте большими кусками вместе с томатами.

2. Лук нарежьте тоненько.

3. Посыпьте баклажаны крахмалом, чтобы хорошо покрылись и жарьте в большом количестве растительного масла на большом огне. После обжарки немного убираем масло бумажным полотенцем.

4. Для соуса: смешайте сладкий чили, соевый и сок лимона.

5. Заправьте помидоры с луком соусом и сверху выложите жареные баклажаны и сверху еще томаты в соусе. Лучше салат не перемешивайте, чтобы баклажаны были хрустящими. Сверху щедро посыпаем кинзой, кунжутом и добавьте крем-сыр!

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