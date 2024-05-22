Салат "Лаззат" с хрустящими баклажанами и пикантным соусом: рецепт оригинального летнего блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить сытное и полезное блюдо для ужина, выбирайте сезонные овощи, например, кабачки, помидоры, баклажаны. Из них можно приготовить вкусные горячие салаты. А для более сытного варианта добавьте сыр, мясо.

Вкусный теплый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении, вкусного и сытного салата из баклажанов, с луком и помидорами.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Томаты – 2-3 шт. (большие)
  • Баклажан – 2 ш.
  • Крымский лук – 0,5 шт.
  • Кинза – побольше
  • Крахмал кукурузный
  • Сок лимона – 1 ч. л.
  • Кунжут для посыпки
  • Масло
  • Соус "сладкий Чили" – 50 г
  • Соевый соус – 20 г
  • Крем-сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Баклажаны почистите и нарежьте большими кусками вместе с томатами.

Баклажаны для блюда

2. Лук нарежьте тоненько.

Лук и помидоры

3. Посыпьте баклажаны крахмалом, чтобы хорошо покрылись и жарьте в большом количестве растительного масла на большом огне. После обжарки немного убираем масло бумажным полотенцем.

Приготовление салата

4. Для соуса: смешайте сладкий чили, соевый и сок лимона.

Соус для салата

5. Заправьте помидоры с луком соусом и сверху выложите жареные баклажаны и сверху еще томаты в соусе. Лучше салат не перемешивайте, чтобы баклажаны были хрустящими. Сверху щедро посыпаем кинзой, кунжутом и добавьте крем-сыр!

Готовый салат

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