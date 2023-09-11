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Салат "Мимоза" с крекером: рецепт блюда по-новому
Салат "Мимоза" умеют готовить все. Стоит отметить, что в салат можно добавлять вместо сардины тунец или запеченную скумбрию, а также хрустящий крекер.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Мимоза" с крекером, который будет очень сытным.
Ингредиенты:
- сардина (перетертая с соком без косточек)
- маринованный лук
- майонез
- крекер
- вареная морковь
- майонез
- вареный белок
- майонез
- желток
Способ приготовления:
1. Овощи сварите и натрите. Отдельно натрите белок и желток.
2. Выложите на дно крекер, сверху сардину, сверху лук, майонез, морковь, майонез, снова крекер, картофель, майонез, крекер, белок, майонез и присыпьте желтком.
Поставьте салат в холодильник.
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