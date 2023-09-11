Салат "Мимоза" умеют готовить все. Стоит отметить, что в салат можно добавлять вместо сардины тунец или запеченную скумбрию, а также хрустящий крекер.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Мимоза" с крекером, который будет очень сытным.

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Ингредиенты:

сардина (перетертая с соком без косточек)

маринованный лук

майонез

крекер

вареная морковь

майонез

вареный белок

майонез

желток

Способ приготовления:

1. Овощи сварите и натрите. Отдельно натрите белок и желток.

2. Выложите на дно крекер, сверху сардину, сверху лук, майонез, морковь, майонез, снова крекер, картофель, майонез, крекер, белок, майонез и присыпьте желтком.

Поставьте салат в холодильник.

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