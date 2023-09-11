Салат "Мимоза" с крекером: рецепт блюда по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Салат "Мимоза" умеют готовить все. Стоит отметить, что в салат можно добавлять вместо сардины тунец или запеченную скумбрию, а также хрустящий крекер. 

''Мимоза'' с крекером и сардиной

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Мимоза" с крекером, который будет очень сытным. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • сардина (перетертая с соком без косточек)
  • маринованный лук
  • майонез
  • крекер
  • вареная морковь
  • майонез
  • вареный белок
  • майонез
  • желток

Способ приготовления:

1. Овощи сварите и натрите. Отдельно натрите белок и желток. 

Как приготовить вкусный салат по-новому

2. Выложите на дно крекер, сверху сардину, сверху лук, майонез, морковь, майонез, снова крекер, картофель, майонез, крекер, белок, майонез и присыпьте желтком. 

''Мимоза'' с крекером

Поставьте салат в холодильник. 

Готовый салат

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