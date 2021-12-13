Салат "Мужской каприз": интересная интерпретация популярного блюда
Достаточно популярным салатом, который готовят на праздники является "Дамский каприз". В его основе курица, творог, майонез и ананасы. Но если говорить о "мужских капризах", то здесь блюдо должно быть значительно сытнее. Также можно добавить больше пикантности и остроты.
Интересная идея приготовления салата "Мужской каприз" опубликована на странице salatik_i_salatiki в Instagram.
⠀Ингредиенты:
крекеры – 1 пачка
лук репчатый – 200 г
шампиньоны – 200 г
чабрец
перец чили
соль
растительное масло – 2 ст.л
сливочное масло 2 ст.л
варено-копченый окорок – 1 шт
грецкие орехи – 30 г
кисломолочный творог – 200 г
сливки 33% – 35 г
соль
Способ приготовления:
1. Измельчить лук, пассеровать на сковороде со сливочным и растительным маслом.
2. Мелко нарезать шампиньоны, но обязательно нужно отложить несколько слайсов для декора, а остальное измельчить в крошку и отправить к готовому луку.
3. Добавить соль, перец, чабрец и пассеровать до готовности.
4. От копченого окорочка отделить мясо и нарезать кубиком.
5. Сделать заправку: кисломолочный творог поставить в микроволновку на 15-20 секунд, добавить сливки и размешать венчиком.
6. Собрать салат: на дно формы первым слоем выложить крекеры, на них заправку (ее удобнее отсадить из кондитерского мешка), грибную начинку, снова крекеры, курицу, грецкие орехи, снова заправку, крекеры и т.д.
7. Оставить в холодильнике пропитаться.
8. Грибы поджарить на растительном масле и выложить на торт.
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