Салат "Мужской каприз": интересная интерпретация популярного блюда

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,9 т.
Салат 'Мужской каприз': интересная интерпретация популярного блюда

Достаточно популярным салатом, который готовят на праздники является "Дамский каприз". В его основе курица, творог, майонез и ананасы. Но если говорить о "мужских капризах", то здесь блюдо должно быть значительно сытнее. Также можно добавить больше пикантности и остроты.

Интересная идея приготовления салата "Мужской каприз" опубликована на странице salatik_i_salatiki в Instagram.

Салат "Мужский каприз"

Ингредиенты:

  • крекеры – 1 пачка

  • лук репчатый – 200 г

  • шампиньоны – 200 г

  • чабрец

  • перец чили

  • соль

  • растительное масло – 2 ст.л

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  • сливочное масло 2 ст.л

  • варено-копченый окорок – 1 шт

  • грецкие орехи – 30 г

  • кисломолочный творог – 200 г

  • сливки 33% – 35 г

  • соль

Грибы для блюда

Способ приготовления:

1. Измельчить лук, пассеровать на сковороде со сливочным и растительным маслом.

2. Мелко нарезать шампиньоны, но обязательно нужно отложить несколько слайсов для декора, а остальное измельчить в крошку и отправить к готовому луку.

3. Добавить соль, перец, чабрец и пассеровать до готовности.

4. От копченого окорочка отделить мясо и нарезать кубиком.

5. Сделать заправку: кисломолочный творог поставить в микроволновку на 15-20 секунд, добавить сливки и размешать венчиком.

6. Собрать салат: на дно формы первым слоем выложить крекеры, на них заправку (ее удобнее отсадить из кондитерского мешка), грибную начинку, снова крекеры, курицу, грецкие орехи, снова заправку, крекеры и т.д.

Специи и сыр для салата

7. Оставить в холодильнике пропитаться.

8. Грибы поджарить на растительном масле и выложить на торт.

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