Салат 'Мужской каприз': интересная интерпретация популярного блюда

Достаточно популярным салатом, который готовят на праздники является "Дамский каприз". В его основе курица, творог, майонез и ананасы. Но если говорить о "мужских капризах", то здесь блюдо должно быть значительно сытнее. Также можно добавить больше пикантности и остроты.

Интересная идея приготовления салата "Мужской каприз" опубликована на странице salatik_i_salatiki в Instagram.

⠀Ингредиенты:

крекеры – 1 пачка

лук репчатый – 200 г

шампиньоны – 200 г

чабрец

перец чили

соль

растительное масло – 2 ст.л

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сливочное масло 2 ст.л

варено-копченый окорок – 1 шт

грецкие орехи – 30 г

кисломолочный творог – 200 г

сливки 33% – 35 г

соль

Способ приготовления:

1. Измельчить лук, пассеровать на сковороде со сливочным и растительным маслом.

2. Мелко нарезать шампиньоны, но обязательно нужно отложить несколько слайсов для декора, а остальное измельчить в крошку и отправить к готовому луку.

3. Добавить соль, перец, чабрец и пассеровать до готовности.

4. От копченого окорочка отделить мясо и нарезать кубиком.

5. Сделать заправку: кисломолочный творог поставить в микроволновку на 15-20 секунд, добавить сливки и размешать венчиком.

6. Собрать салат: на дно формы первым слоем выложить крекеры, на них заправку (ее удобнее отсадить из кондитерского мешка), грибную начинку, снова крекеры, курицу, грецкие орехи, снова заправку, крекеры и т.д.

7. Оставить в холодильнике пропитаться.

8. Грибы поджарить на растительном масле и выложить на торт.

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