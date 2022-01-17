Витаминный салат со свеклой, который заменит "Винегрет": из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Витаминный салат со свеклой, который заменит 'Винегрет': из чего приготовить

Салат "Пиковая дама" – одно из самых простых и вкусных блюд, которые можно приготовить из свеклы. Овощ идеально сочетается с пикантным черносливом и хрустящими орехами, при этом оставляя всю свою пользу. Только несколько простых манипуляций – и вы получите по-настоящему витаминную и легкую закуску на каждый день и для праздничного стола.

Идея опубликована на странице recept1001 в Instagram.

Рецепт салата со свеклой "Пиковая дама"

Ингредиенты:

  • свекла – 1 шт

  • соленый огурец – 1 шт

  • чеснок – 2 зубчика

  • грецкие орехи – 35 г

  • яблоко – 1 шт

  • майонез – 80 г

  • чернослив – 35 г

Промывание чернослива перед приготовлением
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Способ приготовления:

1. Свеклу очистить и крупно натереть.

2. Чернослив залить горячей водой и оставить на некоторое время для набухания.

3. Вынуть, обсушить, удалить косточки, нашинковать соломкой.

Орехи – прекрасное дополнение к свекле и черносливу

4. Соленые огурцы мелко порезать. Выдавить чеснок.

5. Яблоко очистить от кожуры и семян, крупно натереть.

Очищенная свекла для блюда

6. Орехи слегка подрумянить.

7. Соединить свеклу, орехи, яблоки, чернослив, огурцы и чеснок.

Майонез для салата

8. Все ингредиенты перемешать, заправить майонезом. Верх салата посыпать измельченными орехами.

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