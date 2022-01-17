Витаминный салат со свеклой, который заменит "Винегрет": из чего приготовить
Салат "Пиковая дама" – одно из самых простых и вкусных блюд, которые можно приготовить из свеклы. Овощ идеально сочетается с пикантным черносливом и хрустящими орехами, при этом оставляя всю свою пользу. Только несколько простых манипуляций – и вы получите по-настоящему витаминную и легкую закуску на каждый день и для праздничного стола.
Идея опубликована на странице recept1001 в Instagram.
Ингредиенты:
свекла – 1 шт
соленый огурец – 1 шт
чеснок – 2 зубчика
грецкие орехи – 35 г
яблоко – 1 шт
майонез – 80 г
чернослив – 35 г
Способ приготовления:
1. Свеклу очистить и крупно натереть.
2. Чернослив залить горячей водой и оставить на некоторое время для набухания.
3. Вынуть, обсушить, удалить косточки, нашинковать соломкой.
4. Соленые огурцы мелко порезать. Выдавить чеснок.
5. Яблоко очистить от кожуры и семян, крупно натереть.
6. Орехи слегка подрумянить.
7. Соединить свеклу, орехи, яблоки, чернослив, огурцы и чеснок.
8. Все ингредиенты перемешать, заправить майонезом. Верх салата посыпать измельченными орехами.
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