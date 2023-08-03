Салат по-корейски из огурцов и моркови на зиму: как приготовить закуску
Консервированные салаты – это универсальная закуска, которая будет уместна и в будний день, и в праздники. Надо просто открыть банку и выложить блюдо в тарелку. Особенно вкусно, если это пикантный корейский салат с морковью и огурцами.
Идея приготовления пряного консервированного салата по-корейски опубликована на странице фудблогера Надежды с ником nadezhda.popova.167 в Instagram. Блюда получается очень сочным,
Ингредиенты:
- 2 кг. огурцов
- 0,5кг. моркови
- 1 ч.л. кориандра молотого
- 100 г сахара
- 40 г соли
- 100мл. масла
- 100мл. уксуса
- 1 чеснок
- половина горького перца (10 г) можно больше, кто любит острее
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на корейскую терку.
2. Большие огурцы разрезать на 8 частей, а маленькие на 4.
3. Измельчить головку чеснока и перец в блендере или на терке.
4. Добавить специи.
5. Засыпать соль и сахар.
6. Влить масло и уксус.
7. Всё хорошо перемешать.
8. Оставить мариноваться на 4 часа.
9. Периодически помешивать.
10. Положить в чистые баночки и стерилизовать 10 минут, заливать холодной водой.
11. Перевернуть и прикрыть полотенцем.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: