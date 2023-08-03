Салат по-корейски из огурцов и моркови на зиму: как приготовить закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
39
Салат по-корейски из огурцов и моркови на зиму: как приготовить закуску

Консервированные салаты – это универсальная закуска, которая будет уместна и в будний день, и в праздники. Надо просто открыть банку и выложить блюдо в тарелку. Особенно вкусно, если это пикантный корейский салат с морковью и огурцами.

Идея приготовления пряного консервированного салата по-корейски опубликована на странице фудблогера Надежды с ником nadezhda.popova.167 в Instagram. Блюда получается очень сочным,

Салат по-корейски из огурцов и моркови на зиму: как приготовить закуску

Ингредиенты:

  • 2 кг. огурцов
  • 0,5кг. моркови
  • 1 ч.л. кориандра молотого
Видео дня
  • 100 г сахара
  • 40 г соли
  • 100мл. масла
  • 100мл. уксуса
  • 1 чеснок
  • половина горького перца (10 г) можно больше, кто любит острее

Способ приготовления:

Салат по-корейски из огурцов и моркови на зиму: как приготовить закуску

1. Морковь натереть на корейскую терку.

2. Большие огурцы разрезать на 8 частей, а маленькие на 4.

Салат по-корейски из огурцов и моркови на зиму: как приготовить закуску

3. Измельчить головку чеснока и перец в блендере или на терке.

4. Добавить специи.

Салат по-корейски из огурцов и моркови на зиму: как приготовить закуску

5. Засыпать соль и сахар.

6. Влить масло и уксус.

Салат по-корейски из огурцов и моркови на зиму: как приготовить закуску

7. Всё хорошо перемешать.

8. Оставить мариноваться на 4 часа.

Салат по-корейски из огурцов и моркови на зиму: как приготовить закуску

9. Периодически помешивать.

10. Положить в чистые баночки и стерилизовать 10 минут, заливать холодной водой.

Салат по-корейски из огурцов и моркови на зиму: как приготовить закуску

11. Перевернуть и прикрыть полотенцем.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты