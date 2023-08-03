Консервированные салаты – это универсальная закуска, которая будет уместна и в будний день, и в праздники. Надо просто открыть банку и выложить блюдо в тарелку. Особенно вкусно, если это пикантный корейский салат с морковью и огурцами.

Идея приготовления пряного консервированного салата по-корейски опубликована на странице фудблогера Надежды с ником nadezhda.popova.167 в Instagram. Блюда получается очень сочным,

Ингредиенты:

2 кг. огурцов

0,5кг. моркови

1 ч.л. кориандра молотого

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100 г сахара

40 г соли

100мл. масла

100мл. уксуса

1 чеснок

половина горького перца (10 г) можно больше, кто любит острее

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на корейскую терку.

2. Большие огурцы разрезать на 8 частей, а маленькие на 4.

3. Измельчить головку чеснока и перец в блендере или на терке.

4. Добавить специи.

5. Засыпать соль и сахар.

6. Влить масло и уксус.

7. Всё хорошо перемешать.

8. Оставить мариноваться на 4 часа.

9. Периодически помешивать.

10. Положить в чистые баночки и стерилизовать 10 минут, заливать холодной водой.

11. Перевернуть и прикрыть полотенцем.

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