Сочный арбуз можно есть не только самостоятельно, но и добавлять в салаты. Плод отлично сочетается с сыром, зеленью – базиликом и рукколой, помидорами и огурцами. В качестве заправки следует использовать ароматное масло.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата с арбузом, фетой и без майонеза.

Ингредиенты:

мякоть арбуза – 150-200 г

рукола

красный лук – 1/4 шт

фелата – 100 г

Для соуса:

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сок лимона или лайма – 1-1,5 ч. л.

мед – 1 ч. л.

масло растительное – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно мякоть арбуза порезать средними кубиками. Почистить от косточек.

2. Лук порезать четвертькольцами.

3. Сыр фелату порезать кубиками.

4. В тарелку выложить рукколу, кусочки арбуза, лука и сыра.

5. Смешать все ингредиенты соуса и полить им салат. Готово!

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