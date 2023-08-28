Салат с арбузом и фетой: как приготовить оригинальное летнее блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Салат с арбузом и фетой: как приготовить оригинальное летнее блюдо

Сочный арбуз можно есть не только самостоятельно, но и добавлять в салаты. Плод отлично сочетается с сыром, зеленью – базиликом и рукколой, помидорами и огурцами. В качестве заправки следует использовать ароматное масло.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата с арбузом, фетой и без майонеза.

Рецепт салата с арбузом, фетой и без майонеза

Ингредиенты:

  • мякоть арбуза – 150-200 г
  • рукола
  • красный лук – 1/4 шт
  • фелата – 100 г

Для соуса:

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  • сок лимона или лайма – 1-1,5 ч. л.
  • мед – 1 ч. л.
  • масло растительное – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно мякоть арбуза порезать средними кубиками. Почистить от косточек.

Что приготовить из арбуза

2. Лук порезать четвертькольцами.

3. Сыр фелату порезать кубиками.

4. В тарелку выложить рукколу, кусочки арбуза, лука и сыра.

Салат с арбузом

5. Смешать все ингредиенты соуса и полить им салат. Готово!

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