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Салат с арбузом и фетой: как приготовить оригинальное летнее блюдо
Сочный арбуз можно есть не только самостоятельно, но и добавлять в салаты. Плод отлично сочетается с сыром, зеленью – базиликом и рукколой, помидорами и огурцами. В качестве заправки следует использовать ароматное масло.
Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата с арбузом, фетой и без майонеза.
Ингредиенты:
- мякоть арбуза – 150-200 г
- рукола
- красный лук – 1/4 шт
- фелата – 100 г
Для соуса:
- сок лимона или лайма – 1-1,5 ч. л.
- мед – 1 ч. л.
- масло растительное – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно мякоть арбуза порезать средними кубиками. Почистить от косточек.
2. Лук порезать четвертькольцами.
3. Сыр фелату порезать кубиками.
4. В тарелку выложить рукколу, кусочки арбуза, лука и сыра.
5. Смешать все ингредиенты соуса и полить им салат. Готово!
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