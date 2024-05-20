Сезон клубники находится в своем разгаре. Поэтому хозяйки стараются приготовить как можно больше блюд с этой ягодой. И это совсем не обязательно должно быть десерт.

Вот, например, фудблогер с ником kathycoooks в Instagram предложила приготовить салат с клубникой. В его состав входят, казалось бы, совершенно несочетаемые ингредиенты, но в результате вы получите необыкновенно вкусное блюдо.

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Ингредиенты для салата

Клубника

Сыр бри или камамбер

Листья салата

Орехи

Авокадо

Ингредиенты для соуса

Оливковое масло – 2 ст.л.

Горчица в зернах – 1 ч.л.

Сок лимона – 1 ч.л.

Мед – 2 ч.л.

Способ приготовления

1.Авокадо нарезаем тонкими слайсами.

2. Клубнику разрезаем пополам. Если большая – на 4 части.

3. Выкладываем на тарелку листья салата, авокадо и клубнику.

4. Все ингредиенты для соуса смешиваем в отдельной емкости и поливаем салат.

5. Добавляем орешки и подаем к столу.

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