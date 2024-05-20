Салат с авокадо и клубникой на перекус: настоящее лето в тарелке

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
174
Салат с авокадо и клубникой на перекус: настоящее лето в тарелке

Сезон клубники находится в своем разгаре. Поэтому хозяйки стараются приготовить как можно больше блюд с этой ягодой. И это совсем не обязательно должно быть десерт.

Вот, например, фудблогер с ником kathycoooks в Instagram предложила приготовить салат с клубникой. В его состав входят, казалось бы, совершенно несочетаемые ингредиенты, но в результате вы получите необыкновенно вкусное блюдо.

Салат с авокадо и клубникой на перекус: настоящее лето в тарелке
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Ингредиенты для салата

  • Клубника
  • Сыр бри или камамбер
  • Листья салата
  • Орехи
  • Авокадо

Ингредиенты для соуса

  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Горчица в зернах – 1 ч.л.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Мед – 2 ч.л.

Способ приготовления

1.Авокадо нарезаем тонкими слайсами.

Салат с авокадо и клубникой на перекус: настоящее лето в тарелке

2. Клубнику разрезаем пополам. Если большая – на 4 части.

3. Выкладываем на тарелку листья салата, авокадо и клубнику.

Салат с авокадо и клубникой на перекус: настоящее лето в тарелке

4. Все ингредиенты для соуса смешиваем в отдельной емкости и поливаем салат.

Салат с авокадо и клубникой на перекус: настоящее лето в тарелке

5. Добавляем орешки и подаем к столу.

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