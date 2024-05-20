Салат с авокадо и клубникой на перекус: настоящее лето в тарелке
Сезон клубники находится в своем разгаре. Поэтому хозяйки стараются приготовить как можно больше блюд с этой ягодой. И это совсем не обязательно должно быть десерт.
Вот, например, фудблогер с ником kathycoooks в Instagram предложила приготовить салат с клубникой. В его состав входят, казалось бы, совершенно несочетаемые ингредиенты, но в результате вы получите необыкновенно вкусное блюдо.
Ингредиенты для салата
- Клубника
- Сыр бри или камамбер
- Листья салата
- Орехи
- Авокадо
Ингредиенты для соуса
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Горчица в зернах – 1 ч.л.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Мед – 2 ч.л.
Способ приготовления
1.Авокадо нарезаем тонкими слайсами.
2. Клубнику разрезаем пополам. Если большая – на 4 части.
3. Выкладываем на тарелку листья салата, авокадо и клубнику.
4. Все ингредиенты для соуса смешиваем в отдельной емкости и поливаем салат.
5. Добавляем орешки и подаем к столу.
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