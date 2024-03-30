Салат с говядиной и овощами: очень удачное сочетание продуктов с ароматной заправкой

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
165
Салат с говядиной и овощами: очень удачное сочетание продуктов с ароматной заправкой

Этот салат с говядиной и овощами настолько вкусен и красив, что его можно готовить, как ежедневно, так и подавать на любой праздничный стол.

Для его приготовления фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona использовала очень удачное сочетание ингредиентов. В Instagram она рассказала, какая заправка лучше подойдет к этому салату.

Салат с говядиной и овощами: очень удачное сочетание продуктов с ароматной заправкой

Ингредиенты

  • Отварная говядина – 250 гр
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  • Томаты – 2 шт
  • Перцы (красный и желтый) – 2 шт.
  • Большой огурец – 1 шт
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Свежезамороженный зеленый горошек
  • Зеленый лук
  • Кунжут
  • Оливковое масло
  • Соль
  • Перец
  • Хлопья красного перца

Способ приготовления

1.Овощи и мясо нарезать соломкой, горошек предварительно разморозить.

2.Все ингредиенты выкладываем в глубокую емкость.

Салат с говядиной и овощами: очень удачное сочетание продуктов с ароматной заправкой

3. По центру выкладываем свежий раздавленный чеснок и хлопья красного перца.

4. Масло очень хорошо подогреваем в сотейнике и вливаем на чеснок и перец, так они больше раскроют свои ароматы.

Салат с говядиной и овощами: очень удачное сочетание продуктов с ароматной заправкой

5. Добавляем соевый соус. Все перемешиваем, украшаем зеленым луком и подаем на стол.

Салат с говядиной и овощами: очень удачное сочетание продуктов с ароматной заправкой

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