Этот салат с говядиной и овощами настолько вкусен и красив, что его можно готовить, как ежедневно, так и подавать на любой праздничный стол.

Для его приготовления фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona использовала очень удачное сочетание ингредиентов. В Instagram она рассказала, какая заправка лучше подойдет к этому салату.

Ингредиенты

Отварная говядина – 250 гр

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Томаты – 2 шт

Перцы (красный и желтый) – 2 шт.

Большой огурец – 1 шт

Соевый соус – 2 ст.л.

Свежезамороженный зеленый горошек

Зеленый лук

Кунжут

Оливковое масло

Соль

Перец

Хлопья красного перца

Способ приготовления

1.Овощи и мясо нарезать соломкой, горошек предварительно разморозить.

2.Все ингредиенты выкладываем в глубокую емкость.

3. По центру выкладываем свежий раздавленный чеснок и хлопья красного перца.

4. Масло очень хорошо подогреваем в сотейнике и вливаем на чеснок и перец, так они больше раскроют свои ароматы.

5. Добавляем соевый соус. Все перемешиваем, украшаем зеленым луком и подаем на стол.

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