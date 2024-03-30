Салат с говядиной и овощами: очень удачное сочетание продуктов с ароматной заправкой
Этот салат с говядиной и овощами настолько вкусен и красив, что его можно готовить, как ежедневно, так и подавать на любой праздничный стол.
Для его приготовления фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona использовала очень удачное сочетание ингредиентов. В Instagram она рассказала, какая заправка лучше подойдет к этому салату.
Ингредиенты
- Отварная говядина – 250 гр
- Томаты – 2 шт
- Перцы (красный и желтый) – 2 шт.
- Большой огурец – 1 шт
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Свежезамороженный зеленый горошек
- Зеленый лук
- Кунжут
- Оливковое масло
- Соль
- Перец
- Хлопья красного перца
Способ приготовления
1.Овощи и мясо нарезать соломкой, горошек предварительно разморозить.
2.Все ингредиенты выкладываем в глубокую емкость.
3. По центру выкладываем свежий раздавленный чеснок и хлопья красного перца.
4. Масло очень хорошо подогреваем в сотейнике и вливаем на чеснок и перец, так они больше раскроют свои ароматы.
5. Добавляем соевый соус. Все перемешиваем, украшаем зеленым луком и подаем на стол.
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