Если соединить сладость клубники и горчинку рукколы, вы получите идеальный летний салат. А если еще использовать правильную заправку, получится невероятное блюдо, которое захочется готовить ежедневно, пока длится сезон клубники.

Как правильно приготовить такой салат и что еще в него добавить, знает фудблогерка с ником cook with me at home. В Instagram она также рассказала, как приготовить заправку, прекрасно дополняющую вкус салата.

Ингредиенты

Руколо

Клубника

Моцарелла-беби

Ингредиенты для заправки

Оливковое масло – 2 ст.л.

Бальзамический уксус – 1 ч.л.

Горчица мягкая – ½ ч.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Сначала готовим заправку. Оливковое масло, бальзамический уксус и горчицу смешиваем в отдельной емкости. Добавляем по вкусу соль и перец и перемешиваем до однородности.

2. Руколу и клубнику моем и просушиваем. Клубнику разрезаем пополам. Если большая – на 4 части.

3. Моцареллу разрезать пополам или оставить целой. На тарелку выложить руколу, полить заправкой. Сверху выложить моцареллу и клубнику. Полить заправкой.

4. По желанию можно посыпать бревенчатыми орешками, или кунжутом и дополнительно полить бальзамиком.

