Салат с клубникой и рукколой: как приготовить идеальное летнее блюдо
Если соединить сладость клубники и горчинку рукколы, вы получите идеальный летний салат. А если еще использовать правильную заправку, получится невероятное блюдо, которое захочется готовить ежедневно, пока длится сезон клубники.
Как правильно приготовить такой салат и что еще в него добавить, знает фудблогерка с ником cook with me at home. В Instagram она также рассказала, как приготовить заправку, прекрасно дополняющую вкус салата.
Ингредиенты
- Руколо
- Клубника
- Моцарелла-беби
Ингредиенты для заправки
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Бальзамический уксус – 1 ч.л.
- Горчица мягкая – ½ ч.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Сначала готовим заправку. Оливковое масло, бальзамический уксус и горчицу смешиваем в отдельной емкости. Добавляем по вкусу соль и перец и перемешиваем до однородности.
2. Руколу и клубнику моем и просушиваем. Клубнику разрезаем пополам. Если большая – на 4 части.
3. Моцареллу разрезать пополам или оставить целой. На тарелку выложить руколу, полить заправкой. Сверху выложить моцареллу и клубнику. Полить заправкой.
4. По желанию можно посыпать бревенчатыми орешками, или кунжутом и дополнительно полить бальзамиком.
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