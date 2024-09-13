Этот салат можно есть в качестве основного блюда, ведь он достаточно сытный. А еще он очень легко готовится, и состоит из простых ингредиентов. Благодаря этому, он очень популярен среди тех людей, кому всегда не хватает времени на приготовление пищи.

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Как сделать этот салат так, чтобы он точно понравился всем, в TikTok рассказала фудблогер с ником khomenets. Он будет готов буквально через 20 минут.

Ингредиенты

Куриное филе

Яйца

Морковь по-корейски

Сметана

Дижонская горчица

Любимые специи

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем до полной готовности, охлаждаем и нарезаем на куски.

2. Курицу нарезаем слайсами и обжариваем на сковороде с растительным маслом, добавляя любимые специи.

3. В глубокую емкость складываем курицу, яйца и добавляем корейскую морковь.

4. Заправляем сметаной и дижонской горчицей.

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