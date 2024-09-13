Салат с корейской морковью и курицей: легкое, но сытное блюдо
Этот салат можно есть в качестве основного блюда, ведь он достаточно сытный. А еще он очень легко готовится, и состоит из простых ингредиентов. Благодаря этому, он очень популярен среди тех людей, кому всегда не хватает времени на приготовление пищи.
Как сделать этот салат так, чтобы он точно понравился всем, в TikTok рассказала фудблогер с ником khomenets. Он будет готов буквально через 20 минут.
Ингредиенты
- Куриное филе
- Яйца
- Морковь по-корейски
- Сметана
- Дижонская горчица
- Любимые специи
Способ приготовления
1. Яйца отвариваем до полной готовности, охлаждаем и нарезаем на куски.
2. Курицу нарезаем слайсами и обжариваем на сковороде с растительным маслом, добавляя любимые специи.
3. В глубокую емкость складываем курицу, яйца и добавляем корейскую морковь.
4. Заправляем сметаной и дижонской горчицей.
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