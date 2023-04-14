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Салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски: простой рецепт сытного блюда
Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок, намазок. Стоит отметить, что крабовые палочки отлично сочетаются с морковью по-корейски, зеленью, соусами, свежими и запеченными овощами.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом простого салата из крабовых палочек с морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 250 г
- морковь по корейски – 250 г
- яйца – 4 шт.
- кукуруза – 1 б.
- соль, перец – по вкусу
- майонез
- зелень
Способ приготовления:
1. Яйца отварите.
2. Крабовые палочки и яйца нарежьте кубиками.
3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте морковь по-корейски, кукурузу, специи, мелко порезанную зелень, майонез и перемешайте.
Салат лучше поставить в холодильник на 30-60 минут и можно подавать!
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