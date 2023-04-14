Салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски: простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления салатов, закусок, намазок. Стоит отметить, что крабовые палочки отлично сочетаются с морковью по-корейски, зеленью, соусами, свежими и запеченными овощами. 

Салат с крабовыми палочками

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом простого салата из крабовых палочек с морковью по-корейски. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 250 г
  • морковь по корейски – 250 г
  • яйца – 4 шт.
  • кукуруза – 1 б.
  • соль, перец – по вкусу
  • майонез
  • зелень

Способ приготовления:

1. Яйца отварите.

Приготовление салата

2. Крабовые палочки и яйца нарежьте кубиками.

Крабовые палочки для приготовления салата

3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте морковь по-корейски, кукурузу, специи, мелко порезанную зелень, майонез и перемешайте. 

Салат с крабовыми палочками и морковью

Салат лучше поставить в холодильник на 30-60 минут и можно подавать!

Готовый салат

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