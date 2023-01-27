Крабовые палочки и листья салата – два продукта, которые идеально сочетаются, а если добавить кукурузу и легкий йогуртовый соус, вы получите идеальный салат для обеда. Самое важное при приготовлении блюд из крабовых палочек – выбрать качественный продукт, от которого и зависит вкус блюд.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата с листьями салата, крабовыми палочками и полезным соусом.

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Ингредиенты:

крабовые палочки – 250 г

листья салата – 1 упаковка

консервированная кукуруза – 180 г

огурец – 1 шт.

зеленый лук – пучок

Для заправки:

греческий йогурт – 4-5 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

соль – по вкусу

укроп – пучок

Способ приготовления:

1. Порежьте средними кусками крабовые палочки.

2. Огурцы порежьте полукольцами.

3. Соус: смешайте йогурт с горчицей, добавьте соль, измельченный укроп.

4. Выложите в миску листья салата, добавьте крабовые палочки, кукурузу, порезанный лук, огурцы и заправьте соусом, перемешайте и можно есть.

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