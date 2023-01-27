Салат с крабовыми палочками по-новому: рецепт легкого блюда для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Рецепт салата

Крабовые палочки и листья салата – два продукта, которые идеально сочетаются, а если добавить кукурузу и легкий йогуртовый соус, вы получите идеальный салат для обеда. Самое важное при приготовлении блюд из крабовых палочек – выбрать качественный продукт, от которого и зависит вкус блюд. 

Крабовые палочки для приготовления блюд

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата с листьями салата, крабовыми палочками и полезным соусом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 250 г
  • листья салата – 1 упаковка 
  • консервированная кукуруза – 180 г
  • огурец – 1 шт.
  • зеленый лук – пучок 

Для заправки:

  • греческий йогурт – 4-5 ст. л.
  • горчица – 1 ч. л.
  • соль – по вкусу
  • укроп – пучок 

Способ приготовления:

1. Порежьте средними кусками крабовые палочки.

Приготовление салата

2. Огурцы порежьте полукольцами. 

Огурцы для салата

3. Соус: смешайте йогурт с горчицей, добавьте соль, измельченный укроп. 

Соус для блюда

4. Выложите в миску листья салата, добавьте крабовые палочки, кукурузу, порезанный лук, огурцы и заправьте соусом, перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

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