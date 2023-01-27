Салат с крабовыми палочками по-новому: рецепт легкого блюда для праздничного стола и на каждый день
Крабовые палочки и листья салата – два продукта, которые идеально сочетаются, а если добавить кукурузу и легкий йогуртовый соус, вы получите идеальный салат для обеда. Самое важное при приготовлении блюд из крабовых палочек – выбрать качественный продукт, от которого и зависит вкус блюд.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата с листьями салата, крабовыми палочками и полезным соусом.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 250 г
- листья салата – 1 упаковка
- консервированная кукуруза – 180 г
- огурец – 1 шт.
- зеленый лук – пучок
Для заправки:
- греческий йогурт – 4-5 ст. л.
- горчица – 1 ч. л.
- соль – по вкусу
- укроп – пучок
Способ приготовления:
1. Порежьте средними кусками крабовые палочки.
2. Огурцы порежьте полукольцами.
3. Соус: смешайте йогурт с горчицей, добавьте соль, измельченный укроп.
4. Выложите в миску листья салата, добавьте крабовые палочки, кукурузу, порезанный лук, огурцы и заправьте соусом, перемешайте и можно есть.
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