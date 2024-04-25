Салат с курицей и черносливом – это блюдо, которое не оставит никого равнодушным. В нем сочетаются компоненты, которые в конечном итоге образуют неповторимый вкус.

Готовится этот салат без добавления дорогостоящих ингредиентов, а заправляется обычным майонезом, который по желанию можно заменить сметаной, или йогуртом. Рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником ann_.and_.food.

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Ингредиенты

Твердый сыр

Чеснок

Майонез

Чернослив

Куриное филе

Огурец

Яйца

Орехи

Кунжут

Способ приготовления

1. Сыр натираем на большой терке и выкладываем в глубокую емкость.

2. Добавляем измельченный чеснок и майонез. Перемешиваем.

3. Получившуюся массу выкладываем в салатник и прижимаем ко дню ложкой.

4. Сверху выкладываем предварительно замоченный в воде и измельченный чернослив. Покрываем его тонким слоем майонеза.

5. Куриное филе отвариваем, даем полностью остыть и измельчаем. Выкладываем в салатник и также покрываем слоем майонеза.

6. Огурцы очищаем, нарезаем кубиками, выкладываем на салат и добавляем сверху майонез.

7. Отварные яйца натираем на терке и выкладываем на салат. Делаем майонезную сетку.

8. Украшаем салат измельченными орехами и кунжутом.

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