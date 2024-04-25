Салат с курицей и черносливом: необычное сочетание вкусов и подача
Салат с курицей и черносливом – это блюдо, которое не оставит никого равнодушным. В нем сочетаются компоненты, которые в конечном итоге образуют неповторимый вкус.
Готовится этот салат без добавления дорогостоящих ингредиентов, а заправляется обычным майонезом, который по желанию можно заменить сметаной, или йогуртом. Рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником ann_.and_.food.
Ингредиенты
- Твердый сыр
- Чеснок
- Майонез
- Чернослив
- Куриное филе
- Огурец
- Яйца
- Орехи
- Кунжут
Способ приготовления
1. Сыр натираем на большой терке и выкладываем в глубокую емкость.
2. Добавляем измельченный чеснок и майонез. Перемешиваем.
3. Получившуюся массу выкладываем в салатник и прижимаем ко дню ложкой.
4. Сверху выкладываем предварительно замоченный в воде и измельченный чернослив. Покрываем его тонким слоем майонеза.
5. Куриное филе отвариваем, даем полностью остыть и измельчаем. Выкладываем в салатник и также покрываем слоем майонеза.
6. Огурцы очищаем, нарезаем кубиками, выкладываем на салат и добавляем сверху майонез.
7. Отварные яйца натираем на терке и выкладываем на салат. Делаем майонезную сетку.
8. Украшаем салат измельченными орехами и кунжутом.
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