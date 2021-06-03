Салат с кускусом, фасолью и грейпфрутом на обед: рецепт

Салаты – блюдо, которое легко можно есть на завтрак, обед и ужин, они очень полезны, так как основой, как правило являются овощи, масло, соль. Но, чтобы салат "заиграл" по-другому, к нему можно добавить разные крупы, морепродукты, мясо.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт универсального салата, который очень полезный, вкусный и очень быстро готовится.

Салат с кускусом, фасолью и грейпфрутом

Салат с кускусом

Ингредиенты:

200 г кускуса

160 г красной готовой фасоли (заранее сваренной или консервированной)

1 сладкий перец

1 большой спелый грейпфрут

3 чайные ложки оливкового масла

небольшой пучок зелени (петрушка, укроп, мята)

30 г миндальных пластинок

соль, молотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сварить булгур, как написано в инструкции. Перец вымыть и порезать на кусочки. Зелень вымыть и обсушить. Пару веточек отложить. Переложить сваренный булгур в миску, добавить фасоль, перец и зелень. Грейпфрут почистить, разделить пополам. Одну часть разобрать на дольки, с каждой дольки осторожно снять шкурку. Мякоть порезать на кусочки и добавить в салат. В небольшую баночку выдавить сок из второй половины грейпфрута. Добавить оливковое масло, соль, черный перец. Баночку закрыть крышкой. Масло с соком хорошо потрясти. В небольшой сковороде без жира поджарить миндальные пластинки до золотистого цвета. Полить салат дрессингом и перемешать. Дать настояться несколько минут. Разложить по тарелкам. Посыпать миндальными пластинками. Украсить зеленью.

Салат можно есть теплым или полностью остывшим.

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