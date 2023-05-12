Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное блюдо, идеальным вариантом вариантом будет любой салат. Для основы лучше всего всегда использовать сезонные овощи, зелень. Заправлять лучше всего салаты не майонезом, а сметаной, йогуртом, маслом.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из моркови по-корейски, с болгарским перцем, твердым сыром, с майонезом.

Ингредиенты:

копченое куриное филе – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

морковь по-корейски – 200 г

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консервированная кукуруза – 200 г

твердый сыр – 150 г

Заправка:

майонез – 2,5 ст. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Копченое филе и перец нарежьте кубиками.

2. Твердый сыр натрите на большой терке.

3. Выложите в миску куриное филе, перец, натертый сыр, корейскую морковь, кукурузу, заправьте майонезом, посолите, перемешайте и можно есть.

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