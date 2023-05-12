Салат с морковью по-корейски, куриным мясом и сыром: делимся простым рецептом сытного блюда
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное блюдо, идеальным вариантом вариантом будет любой салат. Для основы лучше всего всегда использовать сезонные овощи, зелень. Заправлять лучше всего салаты не майонезом, а сметаной, йогуртом, маслом.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из моркови по-корейски, с болгарским перцем, твердым сыром, с майонезом.
Ингредиенты:
- копченое куриное филе – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- морковь по-корейски – 200 г
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- консервированная кукуруза – 200 г
- твердый сыр – 150 г
Заправка:
- майонез – 2,5 ст. л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Копченое филе и перец нарежьте кубиками.
2. Твердый сыр натрите на большой терке.
3. Выложите в миску куриное филе, перец, натертый сыр, корейскую морковь, кукурузу, заправьте майонезом, посолите, перемешайте и можно есть.
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