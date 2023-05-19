Салат с печенью для легкого ужина: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата с печенью

Салат может быть как блюдом для обеда, так и для легкого ужина. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, зелени. Для того, чтобы блюдо было сытным, просто добавьте ингредиенты, которые вы любите, это могут быть: сыр, рыба, морепродукты, крабовые палочки, мидии, мясо, грибы, печень, фасоль. 

Салат с фасолью без майонеза

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата для ужина из куриной печени, с зеленью и орехами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Печень куриная – 300-350 грамм
  • Микс салата – 1 пачка
  • Яйца – 3 шт.
  • Орехи грецкие – горсть 
  • Лук – 2 шт.
  • Кунжут
  • Масло
  • Соль
  • Соевый соус
  • Масло – 1 ст. л. 
  • Лимон – 1/4 
  • Сахар – 1 ч. л. 

Соус:

  • Масло оливковое
  • Горчица в зернах
  • Сок лимона/яблочный уксус
  • Мед
  • Соль/Соевый соус

Способ приготовления:

1. Печень помойте под проточной водой, порежьте. Насухо вытрите бумажными полотенцами. После на разогретую сковороду добавьте масло, выложите печень, а когда она будет золотистая со всех сторон – накройте крышкой на 1-2 минуты. В конце – посолите, добавьте кусочек масла, сок лимона и карамелизированный лук. Долго готовить печень нельзя, потому что она станет жесткой! 

Жареная печень

2. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте до золотистого цвета, убавьте огонь и карамелизируйте лук, добавив соевый соус, а в конце – немного сахара.

Лук для блюда

3. Яйца сварите вкрутую и нарежьте кружочками вместе с помидорами черри. 

Помидоры черри

4. Орешки и кунжут подсушите на сковороде.

5. Соус: смешайте все ингредиенты. 

Приготовление салата

6. Соберите салат: в тарелку выложите зелень, нарезанные яйца, помидоры, орешки, теплую печень и в конце – полейте это все соусом и посыпьте кунжутом.

Готовый салат с печенью

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