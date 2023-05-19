Салат может быть как блюдом для обеда, так и для легкого ужина. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, зелени. Для того, чтобы блюдо было сытным, просто добавьте ингредиенты, которые вы любите, это могут быть: сыр, рыба, морепродукты, крабовые палочки, мидии, мясо, грибы, печень, фасоль.

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата для ужина из куриной печени, с зеленью и орехами.

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Ингредиенты:

Печень куриная – 300-350 грамм

Микс салата – 1 пачка

Яйца – 3 шт.

Орехи грецкие – горсть

Лук – 2 шт.

Кунжут

Масло

Соль

Соевый соус

Масло – 1 ст. л.

Лимон – 1/4

Сахар – 1 ч. л.

Соус:

Масло оливковое

Горчица в зернах

Сок лимона/яблочный уксус

Мед

Соль/Соевый соус

Способ приготовления:

1. Печень помойте под проточной водой, порежьте. Насухо вытрите бумажными полотенцами. После на разогретую сковороду добавьте масло, выложите печень, а когда она будет золотистая со всех сторон – накройте крышкой на 1-2 минуты. В конце – посолите, добавьте кусочек масла, сок лимона и карамелизированный лук. Долго готовить печень нельзя, потому что она станет жесткой!

2. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте до золотистого цвета, убавьте огонь и карамелизируйте лук, добавив соевый соус, а в конце – немного сахара.

3. Яйца сварите вкрутую и нарежьте кружочками вместе с помидорами черри.

4. Орешки и кунжут подсушите на сковороде.

5. Соус: смешайте все ингредиенты.

6. Соберите салат: в тарелку выложите зелень, нарезанные яйца, помидоры, орешки, теплую печень и в конце – полейте это все соусом и посыпьте кунжутом.

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