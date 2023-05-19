Салат с печенью для легкого ужина: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Салат может быть как блюдом для обеда, так и для легкого ужина. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, зелени. Для того, чтобы блюдо было сытным, просто добавьте ингредиенты, которые вы любите, это могут быть: сыр, рыба, морепродукты, крабовые палочки, мидии, мясо, грибы, печень, фасоль.
Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата для ужина из куриной печени, с зеленью и орехами.
Ингредиенты:
- Печень куриная – 300-350 грамм
- Микс салата – 1 пачка
- Яйца – 3 шт.
- Орехи грецкие – горсть
- Лук – 2 шт.
- Кунжут
- Масло
- Соль
- Соевый соус
- Масло – 1 ст. л.
- Лимон – 1/4
- Сахар – 1 ч. л.
Соус:
- Масло оливковое
- Горчица в зернах
- Сок лимона/яблочный уксус
- Мед
- Соль/Соевый соус
Способ приготовления:
1. Печень помойте под проточной водой, порежьте. Насухо вытрите бумажными полотенцами. После на разогретую сковороду добавьте масло, выложите печень, а когда она будет золотистая со всех сторон – накройте крышкой на 1-2 минуты. В конце – посолите, добавьте кусочек масла, сок лимона и карамелизированный лук. Долго готовить печень нельзя, потому что она станет жесткой!
2. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте до золотистого цвета, убавьте огонь и карамелизируйте лук, добавив соевый соус, а в конце – немного сахара.
3. Яйца сварите вкрутую и нарежьте кружочками вместе с помидорами черри.
4. Орешки и кунжут подсушите на сковороде.
5. Соус: смешайте все ингредиенты.
6. Соберите салат: в тарелку выложите зелень, нарезанные яйца, помидоры, орешки, теплую печень и в конце – полейте это все соусом и посыпьте кунжутом.
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