Салат с сардиной "Полтавский": как приготовить вкусное и питательное блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Салат с сардиной 'Полтавский': как приготовить вкусное и питательное блюдо

Салаты бывают овощные, мясные и даже рыбные. У каждого вида этого блюда есть свои ценители. Кто-то любит просто отведать салат как дополнение к основному блюду, а кто-то может заменить им полноценный прием пищи.

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Вот, например, готовящийся с сардиной салат "Полтавский" относится к разряду таких, которыми можно прекрасно наесться. Он подаётся слоями, а в качестве основного ингредиента выступает сардина. Как правильно его приготовить, в Instagram рассказала фудблогерка с ником cook with me at home.

Салат с сардиной ''Полтавский'': как приготовить вкусное и питательное блюдо

Ингредиенты

  • Сардина в масле – 250 гр
  • Лук – 1 шт
  • Яйца – 4 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Плавленый сырок – 2 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Орехи – 5 шт
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Моркву и яйца отвариваем.

2. Лук мелко нарезаем и немного сбрызгиваем уксусом, даем промариноваться 15 мин.

3. Выкладываем сардины в тарелку, предварительно слив масло.

4. Слегка разминаем рыбу вилкой, не очень мелко, чтобы ощущалась текстура и вкус.

Салат с сардиной ''Полтавский'': как приготовить вкусное и питательное блюдо

5. Берем разъемную форму и выкладываем в нее первым слоем измельченную рыбу.

6. Сверху рыбы – тонкий слой майонеза в виде сеточки.

7. Далее выкладываем слой маринованного лука и сетку майонеза.

Салат с сардиной ''Полтавский'': как приготовить вкусное и питательное блюдо

8. Далее яйца натертые на мелкой терке. Сеточка майонеза.

9. Слой моркови натертой на грубой терке. Сеточка майонеза.

Салат с сардиной ''Полтавский'': как приготовить вкусное и питательное блюдо

10. Следующий слой – предварительно немного подмороженные плавленые сырки натертые на мелкой терке.

11. Перед подачей верх смазываем майонезом и присыпаем мелко порубленными орехами.

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