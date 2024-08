Салаты бывают овощные, мясные и даже рыбные. У каждого вида этого блюда есть свои ценители. Кто-то любит просто отведать салат как дополнение к основному блюду, а кто-то может заменить им полноценный прием пищи.

Вот, например, готовящийся с сардиной салат "Полтавский" относится к разряду таких, которыми можно прекрасно наесться. Он подаётся слоями, а в качестве основного ингредиента выступает сардина. Как правильно его приготовить, в Instagram рассказала фудблогерка с ником cook with me at home.

Ингредиенты

Сардина в масле – 250 гр

Лук – 1 шт

Яйца – 4 шт

Морковь – 1 шт

Плавленый сырок – 2 шт.

Майонез – по вкусу

Орехи – 5 шт

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Моркву и яйца отвариваем.

2. Лук мелко нарезаем и немного сбрызгиваем уксусом, даем промариноваться 15 мин.

3. Выкладываем сардины в тарелку, предварительно слив масло.

4. Слегка разминаем рыбу вилкой, не очень мелко, чтобы ощущалась текстура и вкус.

5. Берем разъемную форму и выкладываем в нее первым слоем измельченную рыбу.

6. Сверху рыбы – тонкий слой майонеза в виде сеточки.

7. Далее выкладываем слой маринованного лука и сетку майонеза.

8. Далее яйца натертые на мелкой терке. Сеточка майонеза.

9. Слой моркови натертой на грубой терке. Сеточка майонеза.

10. Следующий слой – предварительно немного подмороженные плавленые сырки натертые на мелкой терке.

11. Перед подачей верх смазываем майонезом и присыпаем мелко порубленными орехами.

