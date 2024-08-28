Салат с сардиной "Полтавский": как приготовить вкусное и питательное блюдо
Салаты бывают овощные, мясные и даже рыбные. У каждого вида этого блюда есть свои ценители. Кто-то любит просто отведать салат как дополнение к основному блюду, а кто-то может заменить им полноценный прием пищи.
Вот, например, готовящийся с сардиной салат "Полтавский" относится к разряду таких, которыми можно прекрасно наесться. Он подаётся слоями, а в качестве основного ингредиента выступает сардина. Как правильно его приготовить, в Instagram рассказала фудблогерка с ником cook with me at home.
Ингредиенты
- Сардина в масле – 250 гр
- Лук – 1 шт
- Яйца – 4 шт
- Морковь – 1 шт
- Плавленый сырок – 2 шт.
- Майонез – по вкусу
- Орехи – 5 шт
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Моркву и яйца отвариваем.
2. Лук мелко нарезаем и немного сбрызгиваем уксусом, даем промариноваться 15 мин.
3. Выкладываем сардины в тарелку, предварительно слив масло.
4. Слегка разминаем рыбу вилкой, не очень мелко, чтобы ощущалась текстура и вкус.
5. Берем разъемную форму и выкладываем в нее первым слоем измельченную рыбу.
6. Сверху рыбы – тонкий слой майонеза в виде сеточки.
7. Далее выкладываем слой маринованного лука и сетку майонеза.
8. Далее яйца натертые на мелкой терке. Сеточка майонеза.
9. Слой моркови натертой на грубой терке. Сеточка майонеза.
10. Следующий слой – предварительно немного подмороженные плавленые сырки натертые на мелкой терке.
11. Перед подачей верх смазываем майонезом и присыпаем мелко порубленными орехами.
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