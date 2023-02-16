Сельдь – это бюджетная и универсальная рыба, которую можно солить, готовить закуски и намазки на бутерброды. Кроме этого, из сельди можно готовить даже салаты. Особенно вкусно рыба сочетается с огурцами, картофелем и луком.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата с сельдью, картофелем и огурцами.

Ингредиенты:

филе сельди – 200 г

отварной картофель в кожице – 2-3 шт

красный лук – 1 шт

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огурцы квашеные – 2-3 шт

масло – 4 ст. л.

сок лимона – 2 ст. л.

горчица –1 ч. л.

соль и перец

укроп

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить заправку. Для этого смешайте масло, горчицу и сок лимона.

2. Картошку отварить и порезать крупными кубиками. Вешать ее с половиной заправки.

3. Порезать огурец кубиками, лук – полукольцами, сельдь порезать небольшими кусочками. Добавить все в картофель, перемешать.

4. Добавить также соль, перец и оставшуюся заправку. Поставить салат в холодильник на 20 минут. Перед подачей посыпать укропом.

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