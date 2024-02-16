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Салат с тунцем, авокадо и помидорами черри: заменит легкий завтрак
Легкий салат с тунцем станет отличным дополнением к питательному обеду. Кроме этого, он может заменить полноценный завтрак и наполнить организм энергией на весь будущий день.
Рецептом этого удивительного салата из тунца поделилась фудблогер Юлия Гончарова. В своем Instagram она сказала, что этот салат покорил не только ее сердце, но желудок.
Ингредиенты
- Огурцы – 1 шт
- Помидоры черри – 2-4 шт
- Лук – 1 шт среднего размера
- Авокадо – ½ шт
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Зелень – по вкусу
- Тунец консервированный – 1 банка
- Соль
- Смесь перцев
- Оливковое масло – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Все овощи порезать на кубики маленького размера. Смешать в отдельной емкости.
2. Добавляем тунец и смесь перцев по вкусу.
3. Добавляем остальные специи, заправляем лимонным соком и оливковым маслом. Перемешиваем и сразу подаем на стол.
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