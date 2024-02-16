Салат с тунцем, авокадо и помидорами черри: заменит легкий завтрак

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Салат с тунцем, авокадо и помидорами черри: заменит легкий завтрак

Легкий салат с тунцем станет отличным дополнением к питательному обеду. Кроме этого, он может заменить полноценный завтрак и наполнить организм энергией на весь будущий день.

Рецептом этого удивительного салата из тунца поделилась фудблогер Юлия Гончарова. В своем Instagram она сказала, что этот салат покорил не только ее сердце, но желудок.

Салат с тунцем, авокадо и помидорами черри: заменит легкий завтрак

Ингредиенты

  • Огурцы – 1 шт
  • Помидоры черри – 2-4 шт
  • Лук – 1 шт среднего размера
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  • Авокадо – ½ шт
  • Лимонный сок – 1 ч.л.
  • Зелень – по вкусу
  • Тунец консервированный – 1 банка
  • Соль
  • Смесь перцев
  • Оливковое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Все овощи порезать на кубики маленького размера. Смешать в отдельной емкости.

Салат с тунцем, авокадо и помидорами черри: заменит легкий завтрак

2. Добавляем тунец и смесь перцев по вкусу.

Салат с тунцем, авокадо и помидорами черри: заменит легкий завтрак

3. Добавляем остальные специи, заправляем лимонным соком и оливковым маслом. Перемешиваем и сразу подаем на стол.

Салат с тунцем, авокадо и помидорами черри: заменит легкий завтрак

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