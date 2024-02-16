Легкий салат с тунцем станет отличным дополнением к питательному обеду. Кроме этого, он может заменить полноценный завтрак и наполнить организм энергией на весь будущий день.

Рецептом этого удивительного салата из тунца поделилась фудблогер Юлия Гончарова. В своем Instagram она сказала, что этот салат покорил не только ее сердце, но желудок.

Ингредиенты

Огурцы – 1 шт

Помидоры черри – 2-4 шт

Лук – 1 шт среднего размера

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Авокадо – ½ шт

Лимонный сок – 1 ч.л.

Зелень – по вкусу

Тунец консервированный – 1 банка

Соль

Смесь перцев

Оливковое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Все овощи порезать на кубики маленького размера. Смешать в отдельной емкости.

2. Добавляем тунец и смесь перцев по вкусу.

3. Добавляем остальные специи, заправляем лимонным соком и оливковым маслом. Перемешиваем и сразу подаем на стол.

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