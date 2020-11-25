Это удивительно простой салат, который идеально подойдет, как для ежедневного, так и праздничного меню. В нем есть небольшая хитрость. Тыкву, которая нравится далеко не всем, я маскирую при помощи апельсина и корицы. Получается просто божественно. Чтобы дополнительно усилить вкус этого салата, добавляйте в него не простые панировочные сухари, а с добавлениями специй. Именно так сделал я – получилось очень вкусно!
КАК ПРИГОТОВИТЬ САЛАТ С ТЫКВОЙ И ХУРМОЙ
Кухня
Европейская
Время подготовки
5 минут
Время приготовления
10 минут
Порции
2
ИНГРЕДИЕНТЫ
200 г Тыква
1 шт. Хурма (небольшая)
150 мл Сок апельсина
1-2 щепотка Корица (молотая)
100 г Йогурт (домашний на закваске ТМ GOODFOOD)
1 ч. л. Мед
2 ч. л. Панировочные сухари (крупные)
2 веточки Мята (для украшения)
САЛАТ С ТЫКВОЙ, ХУРМОЙ: ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Тыкву (200 г) чистим от кожуры, режем кубиками размером приблизительно 1 см.
Выдавливаем сок апельсина (150 мл) в небольшую кастрюльку, добавляем кубики тыквы, корицу (1-2 щепотки), доводим до кипения и варим на маленьком огне, пока тыква не станет мягкой. Тут важно уловить момент, когда снаружи кусочки тыквы будут мягкими, а внутри немного твердыми. У меня ушло на это около 15 минут. Снимаем с огня и достаем тыкву из сока.
Хурму (1 шт.) чистим от кожуры и режем небольшими кусочками или тоже кубиками.
В небольшой емкости йогурт (100 г) смешиваем с медом (1 ч. л.).
В салатнике смешиваем тыкву, хурму, добавляем йогуртовую заправку, посыпаем салат панировочными сухарями (2 ч. л.) и украшаем листиками мяты.
Готовить - это просто!
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
Для приготовления этого салата лучше всего подойдет сладкая хурма - королек или шарон.
Йогурт для этого салата приготовьте заранее. Для этого достаточно добавить закваску натурального йогурта в молоко, согласно инструкции и поставить на 8-10 часов в теплое место. Для закваски вы также можете воспользоваться специальной йогуртницей или мультиваркой.
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