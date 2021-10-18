Салат с утиным филе и клубникой для изысканного ужина

Салат – одно из самых лучших и простых блюд для семейного обыденного и праздничного обеда и ужина. Осенью готовить их – одно удовольствие, ведь сколько полезных овощей есть для этого. К ним легко можно также добавить ягоды, вкусные сыры, орехи и заправки, которые помогут вкусу раскрыться еще больше.

Бренд-шеф ресторана MARIO Ульдрик Плезант эксклюзивно для FoodOboz поделился советами и рецептом вкусного салата с клубникой и утиным филе, (чтобы посмотреть видео, доскролльте текст до конца).

Ингредиенты:

утиное филе – 100 г

свежая клубника – 30 г

микс салата – 20 г

шпинат – 30 г

сыр DorBlu – 15 г

помидоры чери – 40 г

очищенный авокадо – 40 г

кедровый орех – 5 г

оливковое масло – 5 г

бальзамический крем – 5 г

соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Первым делаем – клубничный кули, режим клубнику, поместите ее в сотейник, добавьте оливковое масло и лимонный сок и измельчаем до однородности погружным блендером. Филе обжариваем с двух сторон на оливковом масле, после – накройте крышкой и просушите около 5-7 минут. В миску выложите микс-салата, добавьте оливковое масло, соль, перемешайте и переложите на блюдо, сверху – помидоры чери, дольки авокадо, сыр, кедровые орехи, готовое клубничное кули ложкой выложите в центр тарелки. Порежьте утиное филе и выложите сверху на салат. Клубнику также порежьте слайсами и выложите на мясо.

Салат получится очень вкусным и сытным.

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