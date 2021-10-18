Салат с утиным филе и клубникой для изысканного ужина
Салат – одно из самых лучших и простых блюд для семейного обыденного и праздничного обеда и ужина. Осенью готовить их – одно удовольствие, ведь сколько полезных овощей есть для этого. К ним легко можно также добавить ягоды, вкусные сыры, орехи и заправки, которые помогут вкусу раскрыться еще больше.
Бренд-шеф ресторана MARIO Ульдрик Плезант эксклюзивно для FoodOboz поделился советами и рецептом вкусного салата с клубникой и утиным филе, (чтобы посмотреть видео, доскролльте текст до конца).
Ингредиенты:
утиное филе – 100 г
свежая клубника – 30 г
микс салата – 20 г
шпинат – 30 г
сыр DorBlu – 15 г
помидоры чери – 40 г
очищенный авокадо – 40 г
кедровый орех – 5 г
оливковое масло – 5 г
бальзамический крем – 5 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Первым делаем – клубничный кули, режим клубнику, поместите ее в сотейник, добавьте оливковое масло и лимонный сок и измельчаем до однородности погружным блендером.
Филе обжариваем с двух сторон на оливковом масле, после – накройте крышкой и просушите около 5-7 минут.
В миску выложите микс-салата, добавьте оливковое масло, соль, перемешайте и переложите на блюдо, сверху – помидоры чери, дольки авокадо, сыр, кедровые орехи, готовое клубничное кули ложкой выложите в центр тарелки.
Порежьте утиное филе и выложите сверху на салат.
Клубнику также порежьте слайсами и выложите на мясо.
Салат получится очень вкусным и сытным.
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