Салат со шпротами и соленой соломкой: как приготовить оригинальное блюдо за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный салат, выбирайте для этого готовые продукты, которые не нужно предварительно готовить для блюда. Весной лучше всего готовить легкие салаты из овощей, без майонеза. 

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из шпротов, с соломкой, луком и кукурузой. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • шпроты
  • соломка
  • лук маринованный
  • кукуруза
  • майонез

Способ приготовления:

1. Соломку поломайте. Лук порежьте кольцами и замаринуйте. 

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Соленая соломка

2. Шпроты порежьте кубиками, лук замаринуйте.  

Приготовление салата

3. Выложите в миску соломку, добавьте шпроты, кукурузу, лук, майонез, перемешайте и дайте настоятся 20 минут. 

Готовый салат

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