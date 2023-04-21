Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный салат, выбирайте для этого готовые продукты, которые не нужно предварительно готовить для блюда. Весной лучше всего готовить легкие салаты из овощей, без майонеза.

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из шпротов, с соломкой, луком и кукурузой.

Ингредиенты:

шпроты

соломка

лук маринованный

кукуруза

майонез

Способ приготовления:

1. Соломку поломайте. Лук порежьте кольцами и замаринуйте.

Видео дня

2. Шпроты порежьте кубиками, лук замаринуйте.

3. Выложите в миску соломку, добавьте шпроты, кукурузу, лук, майонез, перемешайте и дайте настоятся 20 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: