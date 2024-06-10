Если вы гурман и смелый человек, вам точно нравится сочетать в своих блюдах ингредиенты, которые, на первый взгляд, не должны находиться в одной тарелке. Благодаря таким действиям вам может открыться очень много интересных вкусовых сочетаний, просто сводящих с ума.

Один из таких экспериментов провел фудблогер Алекс Миль. В своем Instagram он рассказал, как соединил вареную свеклу с сыром с голубой плесенью.

Ингредиенты

Свекла отварная – 170 гр

Сыр "Дор блю" – 100 гр

Орехи пекан – 40 гр

Слоеная зелень – 70 гр

Ингредиенты для заправки

Мед – 2 ч.л.

Оливковое масло – 2 ч.л.

Горчица в зернах – 2 ч.л.

Способ приготовления

1. Если у вас нет уже отварной свеклы и вы собираетесь это сделать, лучше прибегнуть к запеканию. Отправьте свеклу в фольге на 40-60 мин в духовку при 200-220С. Дайте остыть и нарежьте кубиками.

2. На тарелку выкладываем сначала листовую зелень, далее свеклу, орехи и кусочки сыра.

3. Смешайте жидкий мед, оливковое масло и горчицу в зернах. Полейте салат и сразу же подавайте к столу.

Также на OBOZ.UA можно найти и другие интересные варианты салатов: