Салат "Цезарь" умеет готовить каждая хозяйка, ведь это самый простой салат для которого нужно всего лишь запечь филе, или пожарить креветки, сделать соус и нарезать овощи. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а готовить легкий соус.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Цезарь" с куриным филе, помидорами и пармезаном.

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Ингредиенты:

листья салата – 2 пучка

куриное филе – 2 шт.

масло – 3-4 ст. л.

помидоры – 8 шт.

перепелиные яйца – 10 шт.

сыр пармезан, сухарики – по желанию

Для заправки:

приправа к салату "Цезарь" – по вкусу

майонез – 5 ст. л.

йогурт греческий/натуральный – 3 ст. л.

специи: соль, перец, прованские травы – по вкусу

масло в котором жарилась курица

Способ приготовления:

1. Перепелиные яйца отварите.

2. Куриное филе натрите солью, перцем и приправой для курицы, поставьте на время в холодильник замариноваться.

3. Листья салата аккуратно помойте.

4. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистости. Накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и готовьте еще по 5 минут с каждой стороны. Далее выложите мясо в фольгу и плотно оберните, отложите минут на 20.

5. Заправка: в миске смешайте майонез, йогурт, специи, приправу для салата, масло на котором жарилась курица, все перемешайте до однородности. Соус должен быть не густой, а жидкий.

6. Соберите салат: листья порвите на куски, добавьте 1/3 соуса, аккуратно вымешайте, чтобы каждый кусочек пропитался. Выложите на тарелки. Сверху выложите порезанное куриное филе, разрезанные пополам перепелиные яйца, порезанные дольками помидоры. Сверху полейте оставшимся соусом. По желанию посыпьте тертым пармезаном.

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