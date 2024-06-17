Этот салат точно станет одним из ваших любимых. Он готовится за 5 минут и имеет невероятное преимущество перед многими другими – для него ничего не нужно варить.

Какие продукты использовать для приготовления такого салата, в Instagram рассказала фудблогер с ником zhuravlina_cooking. Как оказалось, блюдо получается еще и довольно бюджетным.

Ингредиенты

Огурцы – 3-4 шт

Консервированная кукуруза – 1 б

Сухарики – 100 гр

Копченое филе или бедро – 160-200 гр

Зеленый лук – пучок

Майонез

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Огурцы нарезаем соломкой, курицу – соломкой и объединяем все в отдельной емкости.

2. Добавляем кукурузу и мелко нарезанную зелень.

3. Все тщательно перемешиваем, добавляем майонез, соль и перец. Снова перемешиваем и подаем на стол.

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