Салат с копченой курицей за 5 минут: ничего не нужно варить
Этот салат точно станет одним из ваших любимых. Он готовится за 5 минут и имеет невероятное преимущество перед многими другими – для него ничего не нужно варить.
Какие продукты использовать для приготовления такого салата, в Instagram рассказала фудблогер с ником zhuravlina_cooking. Как оказалось, блюдо получается еще и довольно бюджетным.
Ингредиенты
- Огурцы – 3-4 шт
- Консервированная кукуруза – 1 б
- Сухарики – 100 гр
- Копченое филе или бедро – 160-200 гр
- Зеленый лук – пучок
- Майонез
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Огурцы нарезаем соломкой, курицу – соломкой и объединяем все в отдельной емкости.
2. Добавляем кукурузу и мелко нарезанную зелень.
3. Все тщательно перемешиваем, добавляем майонез, соль и перец. Снова перемешиваем и подаем на стол.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты салатов: