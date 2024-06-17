Салат с копченой курицей за 5 минут: ничего не нужно варить

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Салат с копченой курицей за 5 минут: ничего не нужно варить

Этот салат точно станет одним из ваших любимых. Он готовится за 5 минут и имеет невероятное преимущество перед многими другими – для него ничего не нужно варить.

Какие продукты использовать для приготовления такого салата, в Instagram рассказала фудблогер с ником zhuravlina_cooking. Как оказалось, блюдо получается еще и довольно бюджетным.

Салат с копченой курицей за 5 минут: ничего не нужно варить

Ингредиенты

  • Огурцы – 3-4 шт
  • Консервированная кукуруза – 1 б
  • Сухарики – 100 гр
  • Копченое филе или бедро – 160-200 гр
  • Зеленый лук – пучок
  • Майонез
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Огурцы нарезаем соломкой, курицу – соломкой и объединяем все в отдельной емкости.

Салат с копченой курицей за 5 минут: ничего не нужно варить

2. Добавляем кукурузу и мелко нарезанную зелень.

Салат с копченой курицей за 5 минут: ничего не нужно варить

3. Все тщательно перемешиваем, добавляем майонез, соль и перец. Снова перемешиваем и подаем на стол.

Салат с копченой курицей за 5 минут: ничего не нужно варить

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