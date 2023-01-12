Салат "Зимний" со свеклой: как приготовить полезное блюдо без майонеза
Салат со свеклой – вкусное и простое в приготовлении блюдо на каждый день. Овощ универсален и его смело можно сочетать с сыром, луком или морковью, семенами, орехами, черносливом и даже селедкой. Подобрав удачные ингредиенты и заправку, салат будет очень полезен.
В одном из кулинарных блогов (hanna_veganna) в Instagram был опубликован рецепт "Зимнего" салата со свеклой, черносливом и маринованными огурцами.
Ингредиенты:
- свекла – 500 г
- квашеные\маринованные огурцы – 200 г
- чернослив – 50-100 г
- семена тыквы – 50 г
- лук – 1 шт
- нерафинированное подсолнечное масло – 2 ст. л.
- бальзамический уксус – 1 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- перец – 1\2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить или запечь в духовке, затем почистить и натереть на терке.
2. Квашенные или маринованные огурцы также натереть на терке.
3. Чернослив залить кипятком на 5 минут после процедить воду и порезать их.
4. Семена тыквы легко поджарить на сухой сковороде.
5. Лук порезать полукольцами.
6. Все ингредиенты смешать в одной миске, перемешать.
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