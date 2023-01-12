Салат "Зимний" со свеклой: как приготовить полезное блюдо без майонеза

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Салат 'Зимний' со свеклой: как приготовить полезное блюдо без майонеза

Салат со свеклой – вкусное и простое в приготовлении блюдо на каждый день. Овощ универсален и его смело можно сочетать с сыром, луком или морковью, семенами, орехами, черносливом и даже селедкой. Подобрав удачные ингредиенты и заправку, салат будет очень полезен.

В одном из кулинарных блогов (hanna_veganna) в Instagram был опубликован рецепт "Зимнего" салата со свеклой, черносливом и маринованными огурцами.

Рецепт ''Зимнего'' салата со свеклой и черносливом

Ингредиенты:

  • свекла – 500 г
  • квашеные\маринованные огурцы – 200 г
  • чернослив – 50-100 г
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  • семена тыквы – 50 г
  • лук – 1 шт
  • нерафинированное подсолнечное масло – 2 ст. л.
  • бальзамический уксус – 1 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • перец – 1\2 ч. л.
Какой салат приготовить со свеклой

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить или запечь в духовке, затем почистить и натереть на терке.

2. Квашенные или маринованные огурцы также натереть на терке.

3. Чернослив залить кипятком на 5 минут после процедить воду и порезать их.

Салат со свеклой, черносливом и маринованными огурцами

4. Семена тыквы легко поджарить на сухой сковороде.

5. Лук порезать полукольцами.

Свекольный салат без майонеза

6. Все ингредиенты смешать в одной миске, перемешать.

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