Салат со свеклой – вкусное и простое в приготовлении блюдо на каждый день. Овощ универсален и его смело можно сочетать с сыром, луком или морковью, семенами, орехами, черносливом и даже селедкой. Подобрав удачные ингредиенты и заправку, салат будет очень полезен.

В одном из кулинарных блогов (hanna_veganna) в Instagram был опубликован рецепт "Зимнего" салата со свеклой, черносливом и маринованными огурцами.

Ингредиенты:

свекла – 500 г

квашеные\маринованные огурцы – 200 г

чернослив – 50-100 г

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семена тыквы – 50 г

лук – 1 шт

нерафинированное подсолнечное масло – 2 ст. л.

бальзамический уксус – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

перец – 1\2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить или запечь в духовке, затем почистить и натереть на терке.

2. Квашенные или маринованные огурцы также натереть на терке.

3. Чернослив залить кипятком на 5 минут после процедить воду и порезать их.

4. Семена тыквы легко поджарить на сухой сковороде.

5. Лук порезать полукольцами.

6. Все ингредиенты смешать в одной миске, перемешать.

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