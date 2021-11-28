Сало с сахаром: как приготовить уникальный маринад
Сало в сахарном маринаде – настоящий кулинарный шедевр. Оно хранится в морозилке довольно долго, получается очень пряным, нежным и ароматным. Идельно к борщу, на бутерброды или просто в прикуску с луком и чесноком. Готовится такой деликатес по особой технологии.
Идеей приготовления такого сала поделилась Марина Гармаш в Facebook.
Ингредиенты:
сало с прорезью – 1 кг
Для маринада:
вода – 1 л
соль – 5 ст. л. (с горкой)
сахар – 2 ст. л. (без горки)
лавровый лист – 4 шт
душистый перец – 5 - 7 шт
смесь перцев горошком – 1 ч. л.;
семена укропа – 1 ч. л
Для натирания сала:
чеснок – 3 зубчика
смесь перцев – 1 ч. л
Способ приготовления:
1. Сало промыть под проточной водой. просушить с помощью бумажного полотенца.
2. Нарезать на небольшие кусочки шириной 5 – 7 см.
3. В кастрюле вскипятить воду, добавить соль и сахар, душистый перец, горошком, лавровый лист (измельченный, но не в порошок).
4. Проварить 3 – 5 минут, снять с огня.
5. В горячий маринад отправить кусочки сала.
6. Сверху накрыть тарелкой и поставить наверх небольшой груз (хватит и литровой банки с водой).
7. Оставить на день при комнатной температуре.
8. Снять груз, отставить кастрюлю с салом в холодильник на двое суток.
9. Переложить кусочки из маринада на дуршлаг и сцедить жидкость.
10. Чеснок ножом порезать на крупные кусочки.
11. Смесь перцев измельчить в кофемолке, но не в пыль.
12. Натереть подготовленными специями.
13. Каждый кусочек обернуть в пищевую пленку или пергамент. Затем фольгой или пакетом.
14. На несколько часов отправить в морозилку.
15. Затем продукт хранится также в морозильнике около шести месяцев.
Сало очень хорошо нарезается, обладает тонким ароматом пряностей и специй.
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