Сало с сахаром: как приготовить уникальный маринад

Сало в сахарном маринаде – настоящий кулинарный шедевр. Оно хранится в морозилке довольно долго, получается очень пряным, нежным и ароматным. Идельно к борщу, на бутерброды или просто в прикуску с луком и чесноком. Готовится такой деликатес по особой технологии.

Идеей приготовления такого сала поделилась Марина Гармаш в Facebook.

Ингредиенты:

сало с прорезью – 1 кг

Для маринада:

вода – 1 л

соль – 5 ст. л. (с горкой)

сахар – 2 ст. л. (без горки)

лавровый лист – 4 шт

душистый перец – 5 - 7 шт

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смесь перцев горошком – 1 ч. л.;

семена укропа – 1 ч. л

Для натирания сала:

чеснок – 3 зубчика

смесь перцев – 1 ч. л

Способ приготовления:

1. Сало промыть под проточной водой. просушить с помощью бумажного полотенца.

2. Нарезать на небольшие кусочки шириной 5 – 7 см.

3. В кастрюле вскипятить воду, добавить соль и сахар, душистый перец, горошком, лавровый лист (измельченный, но не в порошок).

4. Проварить 3 – 5 минут, снять с огня.

5. В горячий маринад отправить кусочки сала.

6. Сверху накрыть тарелкой и поставить наверх небольшой груз (хватит и литровой банки с водой).

7. Оставить на день при комнатной температуре.

8. Снять груз, отставить кастрюлю с салом в холодильник на двое суток.

9. Переложить кусочки из маринада на дуршлаг и сцедить жидкость.

10. Чеснок ножом порезать на крупные кусочки.

11. Смесь перцев измельчить в кофемолке, но не в пыль.

12. Натереть подготовленными специями.

13. Каждый кусочек обернуть в пищевую пленку или пергамент. Затем фольгой или пакетом.

14. На несколько часов отправить в морозилку.

15. Затем продукт хранится также в морозильнике около шести месяцев.

Сало очень хорошо нарезается, обладает тонким ароматом пряностей и специй.

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