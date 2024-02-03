Сало – это не только национальное блюдо Украины, но и самая любимая закуска к крепким алкогольным напиткам. О сале слагают легенды, которые передаются из поколения в поколение.

Кроме этого, из поколения в поколение передаются сотни рецептов приготовления этого замечательного продукта. Его можно засаливать, варить, жарить, мариновать и многое другое. А рецептом сала в банке решилась поделиться в YouTube канал "Украинские вкусности".

Способ приготовления

1. Сало нарезаем на большие куски, но чтобы поместились в трехлитровую банку.

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2. Обваливаем сало в соли со всех сторон, создавая корочку.

3. Складываем сало в банку и накрываем пищевой пленкой. Оставляем на сутки в прохладном месте. Должна выделиться жидкость.

4. Снимаем пленку, переворачиваем банку в миску и подкладываем под горловину зубочистку, чтобы жидкость лучше стекала. Оставляем на три часа.

5. Стерилизуем крышки и накрываем банками.

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