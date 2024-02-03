Как засолить сало в банке на зиму: классический рецепт
Сало – это не только национальное блюдо Украины, но и самая любимая закуска к крепким алкогольным напиткам. О сале слагают легенды, которые передаются из поколения в поколение.
Кроме этого, из поколения в поколение передаются сотни рецептов приготовления этого замечательного продукта. Его можно засаливать, варить, жарить, мариновать и многое другое. А рецептом сала в банке решилась поделиться в YouTube канал "Украинские вкусности".
Способ приготовления
1. Сало нарезаем на большие куски, но чтобы поместились в трехлитровую банку.
2. Обваливаем сало в соли со всех сторон, создавая корочку.
3. Складываем сало в банку и накрываем пищевой пленкой. Оставляем на сутки в прохладном месте. Должна выделиться жидкость.
4. Снимаем пленку, переворачиваем банку в миску и подкладываем под горловину зубочистку, чтобы жидкость лучше стекала. Оставляем на три часа.
5. Стерилизуем крышки и накрываем банками.
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