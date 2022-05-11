Закуска из сала – это всегда беспроигрышный вариант. Такое блюдо достаточно сытное и бюджетное. А для того, чтобы добавить салу насыщенного пряного вкуса – его нужно замариновать очень простым способом, для которого требуется всего пять ингредиентов.

Идея приготовления маринованного сала опубликована на странице marisha_recepti в Instagram.

Ингредиенты (на 1 кг сала – 1 л воды):

вода – 1 л

черный перец горошком – 15 шт

лавровые листья – 6 шт

кориандр молотый – 1 ст.л

соль – 4 ст.л.

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Способ приготовления:

1. Соединить все ингредиенты маринада.

2. Довести до кипения.

3. Проварить 2-3 минуты, остудить.

4. Сало порезать брусочками размером приблизительно 6 на 12 см.

5. Одну головку чеснока нарезать кольцами.

6. Сало положить в контейнер, переложить чесноком.

7. Залить холодным маринадом.

8. Накрыть крышкой.

9. Оставить на трое суток при комнатной температуре.

10. Затем поставить в холодильник еще в сутки.

11. Каждый кусочек сала завернуть в пищевую пленку и поместить в морозильную камеру.

12. Перед подачей немного разморозить и нарезать на тоненькие кусочки.

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