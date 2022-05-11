Сало в маринаде из 5 ингредиентов: как правильно приготовить
Закуска из сала – это всегда беспроигрышный вариант. Такое блюдо достаточно сытное и бюджетное. А для того, чтобы добавить салу насыщенного пряного вкуса – его нужно замариновать очень простым способом, для которого требуется всего пять ингредиентов.
Идея приготовления маринованного сала опубликована на странице marisha_recepti в Instagram.
Ингредиенты (на 1 кг сала – 1 л воды):
вода – 1 л
черный перец горошком – 15 шт
лавровые листья – 6 шт
кориандр молотый – 1 ст.л
соль – 4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Соединить все ингредиенты маринада.
2. Довести до кипения.
3. Проварить 2-3 минуты, остудить.
4. Сало порезать брусочками размером приблизительно 6 на 12 см.
5. Одну головку чеснока нарезать кольцами.
6. Сало положить в контейнер, переложить чесноком.
7. Залить холодным маринадом.
8. Накрыть крышкой.
9. Оставить на трое суток при комнатной температуре.
10. Затем поставить в холодильник еще в сутки.
11. Каждый кусочек сала завернуть в пищевую пленку и поместить в морозильную камеру.
12. Перед подачей немного разморозить и нарезать на тоненькие кусочки.
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