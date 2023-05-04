Если вы любите пиццу, но не умеете готовить тесто для этого блюда, его можно заменить лавашом и даже овощами. Для начинки можно использовать колбасу, овощи, мясо, зелень, сыр.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной и элементарной пиццы из лаваша с вкусной начинкой, которая готовится 10 минут.

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Ингредиенты:

лаваш – 1 упаковка

Начинка:

кетчуп

сыр

итальянские травы

куриное филе

кукуруза

томаты

грибы

салями

Способ приготовления:

1. Разверните лаваш, выложите на пергамент.

2. Сверху смажьте кетчупом, посыпьте сыром, накройте вторым лавашем, выложите куриное филе, кукурузу, томаты, грибы, салями, сверху присыпьте сыром и запекайте в духовке 10 минут при 190 С.

Порежьте и можно подавать вкусное и сытное блюдо!

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