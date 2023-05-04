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Самая быстрая пицца из лаваша с вкусной начинкой для ужина: готовится блюдо 10 минут
Если вы любите пиццу, но не умеете готовить тесто для этого блюда, его можно заменить лавашом и даже овощами. Для начинки можно использовать колбасу, овощи, мясо, зелень, сыр.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной и элементарной пиццы из лаваша с вкусной начинкой, которая готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 упаковка
Начинка:
- кетчуп
- сыр
- итальянские травы
- куриное филе
- кукуруза
- томаты
- грибы
- салями
Способ приготовления:
1. Разверните лаваш, выложите на пергамент.
2. Сверху смажьте кетчупом, посыпьте сыром, накройте вторым лавашем, выложите куриное филе, кукурузу, томаты, грибы, салями, сверху присыпьте сыром и запекайте в духовке 10 минут при 190 С.
Порежьте и можно подавать вкусное и сытное блюдо!
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