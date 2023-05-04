Самая быстрая пицца из лаваша с вкусной начинкой для ужина: готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашняя пицца

Если вы любите пиццу, но не умеете готовить тесто для этого блюда, его можно заменить лавашом и даже овощами. Для начинки можно использовать колбасу, овощи, мясо, зелень, сыр. 

Домашняя пицца

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной и элементарной пиццы из лаваша с вкусной начинкой, которая готовится 10 минут. 

Рецепт пиццы
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Ингредиенты: 

  • лаваш – 1 упаковка

Начинка:

  • кетчуп
  • сыр
  • итальянские травы
  • куриное филе
  • кукуруза
  • томаты
  • грибы
  • салями 

Способ приготовления:

1. Разверните лаваш, выложите на пергамент. 

Пицца из лаваша

2. Сверху смажьте кетчупом, посыпьте сыром, накройте вторым лавашем, выложите куриное филе, кукурузу, томаты, грибы, салями, сверху присыпьте сыром и запекайте в духовке 10 минут при 190 С. 

Приготовление пиццы

Порежьте и можно подавать вкусное и сытное блюдо! 

Готовая пицца

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