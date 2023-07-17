Из кабачка можно приготовить очень много вкусных и простых закусок, салатов и даже варенья. Еще их можно вкусно фаршировать, запекать, мариновать, солить и готовить из них лечо, соусы, рагу, пикантные маринованные салаты.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных шариков из кабачков, с сыром и панировочными сухарями, которые готовятся в духовке.

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Ингредиенты:

Кабачки – 300 г

Лук зеленый – пучок

Твердый сыр – 50 г

Яйца куриные – 1 шт.

Мука пшеничная – 50 г

Разрыхлитель – 5 г

Мускатный орех – по вкусу

Панировочные сухари – 50 г

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец черный – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, натрите на терке, отожмите сок. Сыр натрите на терке, лук кубиком, зелень мелко нарежьте.

2. Смешайте в миске тертые кабачки, измельченный лук, тертый сыр, измельченную зелень, а также сухари, муку, разрыхлитель, мускатный орех, перемешайте. В эту смесь добавьте взбитое яйцо, соль, перец и хорошо перемешайте.

3. Руками сформируйте из массы шарики, выложите на противень с пергаментом и выпекайте 25-30 мин, при температуре 200 С.

Подавайте с любым соусом!

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