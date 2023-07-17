Самая бюджетная и полезная закуска из кабачков: хрустящие шарики с тертым сыром и сухарями
Из кабачка можно приготовить очень много вкусных и простых закусок, салатов и даже варенья. Еще их можно вкусно фаршировать, запекать, мариновать, солить и готовить из них лечо, соусы, рагу, пикантные маринованные салаты.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных шариков из кабачков, с сыром и панировочными сухарями, которые готовятся в духовке.
Ингредиенты:
- Кабачки – 300 г
- Лук зеленый – пучок
- Твердый сыр – 50 г
- Яйца куриные – 1 шт.
- Мука пшеничная – 50 г
- Разрыхлитель – 5 г
- Мускатный орех – по вкусу
- Панировочные сухари – 50 г
- Зелень – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Перец черный – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте, натрите на терке, отожмите сок. Сыр натрите на терке, лук кубиком, зелень мелко нарежьте.
2. Смешайте в миске тертые кабачки, измельченный лук, тертый сыр, измельченную зелень, а также сухари, муку, разрыхлитель, мускатный орех, перемешайте. В эту смесь добавьте взбитое яйцо, соль, перец и хорошо перемешайте.
3. Руками сформируйте из массы шарики, выложите на противень с пергаментом и выпекайте 25-30 мин, при температуре 200 С.
Подавайте с любым соусом!
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить одесские кабачковые оладьи за 5 минут из 3 ингредиентов для обеда и ужина.