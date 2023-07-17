Самая бюджетная и полезная закуска из кабачков: хрустящие шарики с тертым сыром и сухарями

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт закуски

Из кабачка можно приготовить очень много вкусных и простых закусок, салатов и даже варенья. Еще их можно вкусно фаршировать, запекать, мариновать, солить и готовить из них лечо, соусы, рагу, пикантные маринованные салаты. 

Что приготовить из кабачков

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных шариков из кабачков, с сыром и панировочными сухарями, которые готовятся в духовке. 

Хрустящие шарики из кабачков
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Ингредиенты:

  • Кабачки – 300 г
  • Лук зеленый – пучок 
  • Твердый сыр – 50 г
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Мука пшеничная – 50 г
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Мускатный орех – по вкусу
  • Панировочные сухари – 50 г
  • Зелень – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, натрите на терке, отожмите сок. Сыр натрите на терке, лук кубиком, зелень мелко нарежьте. 

Основа для блюда

2. Смешайте в миске тертые кабачки, измельченный лук, тертый сыр, измельченную зелень, а также сухари, муку, разрыхлитель, мускатный орех, перемешайте. В эту смесь добавьте взбитое яйцо, соль, перец и хорошо перемешайте.

Из чего приготовить основу для блюда

3. Руками сформируйте из массы шарики, выложите на противень с пергаментом и выпекайте 25-30 мин, при температуре 200 С. 

Шарики из кабачков

Подавайте с любым соусом! 

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить одесские кабачковые оладьи за 5 минут из 3 ингредиентов для обеда и ужина. 

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