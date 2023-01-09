Самая бюджетная, вкусная и простая закуска – намазки на хлеб. Их можно готовить из разных продуктов, начиная с яиц, сыра, зелени, заканчивая мясом, рыбой, крабовыми палочками и шпротами.

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом вкусной рыбной намазки с квашенными огурцами, луком, вареными яйцами.

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Ингредиенты:

скумбрия горячего копчения – 300 г

вареные яйца – 4 шт.

квашенные огурцы – 3 шт.

красный лук – 1/2 шт.

горчица – 1 ч. л.

натуральный йогурт – 1 ст. л.

майонез – 1 ст. л.

зеленый лук – пучок

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рыбу почистите от кожуры и костей, переложите кусочки в миску и измельчите с помощью вилки.

2. Добавьте нарезанный мелким кубиком лук, огурцы и яйца, измельченный зеленый лук, посолите, поперчите, добавьте горчицу, майонез, йогурт и все хорошо перемешайте до однородности.

3. Намажьте готовой намазкой гренки или хлеб.

Сверху можно положить квашеный огурец, свежий огурец, посыпать зеленым луком, будет очень вкусно!

Также на OBOZREVATEL сообщалось, из чего приготовить самую простую и вкусную намазку из рыбы с соленым огурцом, которую можно использовать для тарталеток.