Самая бюджетная и вкусная намазка за 10 минут: вам понадобится минимум ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт намазки

Намазки можно готовить из разных продуктов, проще и вкуснее всего получится – из яиц, с плавленным сыром или кисломочным творогом. Для пикантного вкуса добавьте зелень, чеснок. 

Из чего приготовить вкусную намазку

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусной и бюджетной намазки из яиц, с двумя видами лука.

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • чиабата или хлеб 
  • зеленый лук – 20 г
  • синий лук – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • майонез – 1 ст. л.
  • горчица – 1 ч. л.
  • соль – щепотка 
  • микс салатов – 25 г

Способ приготовления:

1. Брускету нарежьте и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки на оливковом масле.

Жареный хлеб

2. Яйца отварите и еще теплыми разомните вилкой. Добавьте майонез и горчицу, рубленый зеленый лук и соль по вкусу, все перемешайте.

Приготовление намазки

3. На каждый кусочек хлеба выложите немного микса салатов, сверху яичную намазку и украсьте кольцами лука. 

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