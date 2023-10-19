Намазки можно готовить из разных продуктов, проще и вкуснее всего получится – из яиц, с плавленным сыром или кисломочным творогом. Для пикантного вкуса добавьте зелень, чеснок.

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусной и бюджетной намазки из яиц, с двумя видами лука.

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Ингредиенты:

чиабата или хлеб

зеленый лук – 20 г

синий лук – 1 шт.

яйца – 3 шт.

майонез – 1 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

соль – щепотка

микс салатов – 25 г

Способ приготовления:

1. Брускету нарежьте и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки на оливковом масле.

2. Яйца отварите и еще теплыми разомните вилкой. Добавьте майонез и горчицу, рубленый зеленый лук и соль по вкусу, все перемешайте.

3. На каждый кусочек хлеба выложите немного микса салатов, сверху яичную намазку и украсьте кольцами лука.

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