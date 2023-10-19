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Самая бюджетная и вкусная намазка за 10 минут: вам понадобится минимум ингредиентов
Намазки можно готовить из разных продуктов, проще и вкуснее всего получится – из яиц, с плавленным сыром или кисломочным творогом. Для пикантного вкуса добавьте зелень, чеснок.
Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусной и бюджетной намазки из яиц, с двумя видами лука.
Ингредиенты:
- чиабата или хлеб
- зеленый лук – 20 г
- синий лук – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- майонез – 1 ст. л.
- горчица – 1 ч. л.
- соль – щепотка
- микс салатов – 25 г
Способ приготовления:
1. Брускету нарежьте и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки на оливковом масле.
2. Яйца отварите и еще теплыми разомните вилкой. Добавьте майонез и горчицу, рубленый зеленый лук и соль по вкусу, все перемешайте.
3. На каждый кусочек хлеба выложите немного микса салатов, сверху яичную намазку и украсьте кольцами лука.
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