Самая оригинальная пицца со свеклой и домашней колбасой по рецепту Евгения Клопотенко
Пицца – одно из самых любимых блюд многих. К тому же, готовится она очень просто. Вам достаточно всего лишь сделать удачное тесто и выбрать любую вкусную начинку, начиная от рыбных, овощных, мясных, заканчивая сыром и ягодами.
Кулинар Евгений Клопотенко предложил невероятный рецепт самой необычной и легкой в приготовлении пиццы с зимним, полезным овощем – свеклой и вкусной домашней колбасой. Пошаговым детальным рецептом кулинар поделился на своем YouTube-канале, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
мука – 300 г
кефир – 200 мл
подсолнечное масло – 4 ст. л.
сахар – 1/2 ст. л.
соль – 1/2 ч. л.
разрыхлитель – 1/2 ст. л.
Начинка:
запеченная свекла – 1 шт.
шампиньоны – 100 г
томаты в собственном соку – 200 г
домашняя колбаса – 200 г
орегано – 1 ст. л.
щавель – пучок
твердый сыр – 80 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто: в миске смешайте муку, кефир, подсолнечное масло, сахар, соль и разрыхлитель. Все тщательно перемешайте, чтобы тесто было эластичным и не прилипало к рукам.
2. Готовое тесто сразу раскатайте толщиной 5 мм, выложите на пергамент и руками сформируйте небольшие бортики.
3. Соус: разомните хорошо вилкой томаты в собственном соку и выложите его на тесто, посыпьте орегано.
4. Свеклу предварительно нужно запечь в духовке до готовности.
5. Порежьте грибы большими кусками – лучше на 4 части, свеклу тонкими слайсами и выложите это все на тесто.
6. Колбасу нарежьте тонкими колечками и выложите на свеклу и грибы.
7. Сыр также порежьте тонкими ломтиками, но не выкладывайте сразу, его нужно будет добавить в процессе готовки.
8. Поставьте пиццу в разогретую до 260 С духовку всего на 8 минут.
9. После достаньте пиццу и выложите сверху ломтики сыра.
10. Верните пиццу в духовку на 2 минуты, пока расплавится сыр.
11. Щавель просто помойте, отделите длинные стебли и выложите листики на готовую пиццу.
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