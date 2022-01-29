Самая оригинальная пицца со свеклой и домашней колбасой по рецепту Евгения Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
4 минуты
3,5 т.
Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом вкусной пиццы со свеклой

Пицца – одно из самых любимых блюд многих. К тому же, готовится она очень просто. Вам достаточно всего лишь сделать удачное тесто и выбрать любую вкусную начинку, начиная от рыбных, овощных, мясных, заканчивая сыром и ягодами.

Вкусная пицца с грушей и сыром

Кулинар Евгений Клопотенко предложил невероятный рецепт самой необычной и легкой в приготовлении пиццы с зимним, полезным овощем – свеклой и вкусной домашней колбасой. Пошаговым детальным рецептом кулинар поделился на своем YouTube-канале, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Ингредиенты:

Ингредиенты для теста

Тесто для пиццы:

  • мука – 300 г

  • кефир – 200 мл

  • подсолнечное масло – 4 ст. л.

Приготовление теста для пиццы

  • сахар – 1/2 ст. л.

  • соль – 1/2 ч. л.

  • разрыхлитель – 1/2 ст. л.

Начинка:

Запеченная свекла

  • запеченная свекла – 1 шт.

  • шампиньоны – 100 г

Как дома приготовить вкусную пиццу

  • томаты в собственном соку – 200 г

  • домашняя колбаса – 200 г

Домашняя колбаса для начинки

  • орегано – 1 ст. л.

  • щавель – пучок

  • твердый сыр – 80 г

Твердый сыр

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: в миске смешайте муку, кефир, подсолнечное масло, сахар, соль и разрыхлитель. Все тщательно перемешайте, чтобы тесто было эластичным и не прилипало к рукам.

Готовое тесто для пиццы

2. Готовое тесто сразу раскатайте толщиной 5 мм, выложите на пергамент и руками сформируйте небольшие бортики.

Тесто для пиццы

3. Соус: разомните хорошо вилкой томаты в собственном соку и выложите его на тесто, посыпьте орегано.

Соус для пиццы

4. Свеклу предварительно нужно запечь в духовке до готовности.

Свекла для пиццы

5. Порежьте грибы большими кусками – лучше на 4 части, свеклу тонкими слайсами и выложите это все на тесто.

6. Колбасу нарежьте тонкими колечками и выложите на свеклу и грибы.

Приготовление пиццы

7. Сыр также порежьте тонкими ломтиками, но не выкладывайте сразу, его нужно будет добавить в процессе готовки.

8. Поставьте пиццу в разогретую до 260 С духовку всего на 8 минут.

Домашняя пицца

9. После достаньте пиццу и выложите сверху ломтики сыра.

10. Верните пиццу в духовку на 2 минуты, пока расплавится сыр.

Вкусная домашняя пицца с колбасой

11. Щавель просто помойте, отделите длинные стебли и выложите листики на готовую пиццу.

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