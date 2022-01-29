Самая оригинальная пицца со свеклой и домашней колбасой по рецепту Евгения Клопотенко

Пицца – одно из самых любимых блюд многих. К тому же, готовится она очень просто. Вам достаточно всего лишь сделать удачное тесто и выбрать любую вкусную начинку, начиная от рыбных, овощных, мясных, заканчивая сыром и ягодами.

Кулинар Евгений Клопотенко предложил невероятный рецепт самой необычной и легкой в приготовлении пиццы с зимним, полезным овощем – свеклой и вкусной домашней колбасой. Пошаговым детальным рецептом кулинар поделился на своем YouTube-канале, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Ингредиенты:

Тесто для пиццы:

мука – 300 г

кефир – 200 мл

подсолнечное масло – 4 ст. л.

сахар – 1/2 ст. л.

соль – 1/2 ч. л.

разрыхлитель – 1/2 ст. л.

Начинка:

запеченная свекла – 1 шт.

шампиньоны – 100 г

томаты в собственном соку – 200 г

домашняя колбаса – 200 г

орегано – 1 ст. л.

щавель – пучок

твердый сыр – 80 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: в миске смешайте муку, кефир, подсолнечное масло, сахар, соль и разрыхлитель. Все тщательно перемешайте, чтобы тесто было эластичным и не прилипало к рукам.

2. Готовое тесто сразу раскатайте толщиной 5 мм, выложите на пергамент и руками сформируйте небольшие бортики.

3. Соус: разомните хорошо вилкой томаты в собственном соку и выложите его на тесто, посыпьте орегано.

4. Свеклу предварительно нужно запечь в духовке до готовности.

5. Порежьте грибы большими кусками – лучше на 4 части, свеклу тонкими слайсами и выложите это все на тесто.

6. Колбасу нарежьте тонкими колечками и выложите на свеклу и грибы.

7. Сыр также порежьте тонкими ломтиками, но не выкладывайте сразу, его нужно будет добавить в процессе готовки.

8. Поставьте пиццу в разогретую до 260 С духовку всего на 8 минут.

9. После достаньте пиццу и выложите сверху ломтики сыра.

10. Верните пиццу в духовку на 2 минуты, пока расплавится сыр.

11. Щавель просто помойте, отделите длинные стебли и выложите листики на готовую пиццу.

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