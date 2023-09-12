Самая популярна и бюджетная закуска из СССР, которую любят все: готовится 10 минут
Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления быстрых, простых, но при этом вкусных закусок, а также намазок и салатов. Стоит отметить, что они отлично сочетаются со всеми продуктами, и это делает их универсальным продуктом для приготовления разных блюд.
Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной закуски из крабовых палочек, с твердым сыром, чесноком и зеленью, которую готовили еще в СССР, и любят практически все и в наше время.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 5-10 шт.
Начинка:
- Вареные яйца – 2 шт.
- Сыр твердый или плавленый – 100 г
- Зелень – по вкусу
- Чеснок – 1 зуб.
- Майонез или йогурт –1-2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Кукуруза
- Свежий огурец
Способ приготовления:
1. Начинка: яйца отварите, натрите на терку вместе с сыром и чесноком. Добавьте порезанную зелень, заправьте майонезом, перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.
2. Крабовые палочки разверните, выложите начинку, сверху ломтики огурца и кукурузу, сверните. Положите их в холодильник на 1 час и после можно есть вкусную закуску
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