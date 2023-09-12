Самая популярна и бюджетная закуска из СССР, которую любят все: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт закуски

Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления быстрых, простых, но при этом вкусных закусок, а также намазок и салатов. Стоит отметить, что они отлично сочетаются со всеми продуктами, и это делает их универсальным продуктом для приготовления разных блюд. 

Рулет с крабовыми палочками

Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной закуски из крабовых палочек, с твердым сыром, чесноком и зеленью, которую готовили еще в СССР, и любят практически все и в наше время.  

Ингредиенты:

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  • Крабовые палочки – 5-10 шт.

Начинка:

  • Вареные яйца – 2 шт. 
  • Сыр твердый или плавленый – 100 г
  • Зелень – по вкусу 
  • Чеснок – 1 зуб. 
  • Майонез или йогурт –1-2 ст. л. 
  • Соль, перец – по вкусу 
  • Кукуруза
  • Свежий огурец 

Способ приготовления:

1. Начинка: яйца отварите, натрите на терку вместе с сыром и чесноком. Добавьте порезанную зелень, заправьте майонезом, перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.

Начинка для закуски

2. Крабовые палочки разверните, выложите начинку, сверху ломтики огурца и кукурузу, сверните. Положите их в холодильник на 1 час и после можно есть вкусную закуску

Готовая закуска

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