Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления быстрых, простых, но при этом вкусных закусок, а также намазок и салатов. Стоит отметить, что они отлично сочетаются со всеми продуктами, и это делает их универсальным продуктом для приготовления разных блюд.

Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной закуски из крабовых палочек, с твердым сыром, чесноком и зеленью, которую готовили еще в СССР, и любят практически все и в наше время.

Ингредиенты:

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Крабовые палочки – 5-10 шт.

Начинка:

Вареные яйца – 2 шт.

Сыр твердый или плавленый – 100 г

Зелень – по вкусу

Чеснок – 1 зуб.

Майонез или йогурт –1-2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Кукуруза

Свежий огурец

Способ приготовления:

1. Начинка: яйца отварите, натрите на терку вместе с сыром и чесноком. Добавьте порезанную зелень, заправьте майонезом, перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.

2. Крабовые палочки разверните, выложите начинку, сверху ломтики огурца и кукурузу, сверните. Положите их в холодильник на 1 час и после можно есть вкусную закуску

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