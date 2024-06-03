Самая простая намазка из бюджетных продуктов за 10 минут: будет очень сытно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
240
Намазка из крабовых палочек без майонеза

Намазки можно готовить из плавленого сыра, яиц, крабовых палочек, твердого сыра, а также из мяса, морепродуктов. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, зелень и специи. 

Вкусная намазка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из плавленого сыра, с чесноком и специями. 

Рецепт намазки

Ингредиенты: 

  • плавленый творог – 3 шт.
  • яйца отварные – 2 шт.
  • чеснок – 2 зуб.
  • майонез – 1 ст. л.
  • специи –  по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Натрите плавленый сыр и отварные яйца.

Приготовление намазки

2. Добавьте выдавленный чеснок, добавьте специи и майонез и перемешайте все. 

Готовая намазка

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