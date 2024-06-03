Намазки можно готовить из плавленого сыра, яиц, крабовых палочек, твердого сыра, а также из мяса, морепродуктов. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, зелень и специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из плавленого сыра, с чесноком и специями.

Ингредиенты:

плавленый творог – 3 шт.

яйца отварные – 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

майонез – 1 ст. л.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите плавленый сыр и отварные яйца.

2. Добавьте выдавленный чеснок, добавьте специи и майонез и перемешайте все.

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