Самая простая намазка из бюджетных продуктов за 10 минут: будет очень сытно
Намазки можно готовить из плавленого сыра, яиц, крабовых палочек, твердого сыра, а также из мяса, морепродуктов. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, зелень и специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из плавленого сыра, с чесноком и специями.
Ингредиенты:
- плавленый творог – 3 шт.
- яйца отварные – 2 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- майонез – 1 ст. л.
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите плавленый сыр и отварные яйца.
2. Добавьте выдавленный чеснок, добавьте специи и майонез и перемешайте все.
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