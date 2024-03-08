Самая простая закуска из лаваша для праздничного стола и на каждый день: из чего приготовить начинку

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный лаваш

Из лаваша можно готовить пироги, лазанью, десерты и даже полезные чипсы. Еще вы с легкостью приготовите очень вкусную закуски, добавив красную рыбу, авокадо, сыр. 

Как приготовить вкусную закуску из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с красной рыбой и свежими огурцами. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • 100 г лаваша
  • 150 г сливочного сыра
  • 180 г красной рыбки
  • 2 яйца
  • огурец

Способ приготовления:

1. Лаваш равномерно смажьте сливочным сыром.

Лаваш с начинкой

2. Сверху выложите тоненько нарезанные огурцы, затем мелко натертые яйца и красную рыбу.

Приготовление рулета

3. Аккуратно и плотно закрутите все в рулет и порционно нарежьте и можно подавать! 

Готовый закусочный рулет

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