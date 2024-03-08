Из лаваша можно готовить пироги, лазанью, десерты и даже полезные чипсы. Еще вы с легкостью приготовите очень вкусную закуски, добавив красную рыбу, авокадо, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с красной рыбой и свежими огурцами.

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Ингредиенты:

100 г лаваша

150 г сливочного сыра

180 г красной рыбки

2 яйца

огурец

Способ приготовления:

1. Лаваш равномерно смажьте сливочным сыром.

2. Сверху выложите тоненько нарезанные огурцы, затем мелко натертые яйца и красную рыбу.

3. Аккуратно и плотно закрутите все в рулет и порционно нарежьте и можно подавать!

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