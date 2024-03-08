Видео дня
Самая простая закуска из лаваша для праздничного стола и на каждый день: из чего приготовить начинку
Из лаваша можно готовить пироги, лазанью, десерты и даже полезные чипсы. Еще вы с легкостью приготовите очень вкусную закуски, добавив красную рыбу, авокадо, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с красной рыбой и свежими огурцами.
Ингредиенты:
- 100 г лаваша
- 150 г сливочного сыра
- 180 г красной рыбки
- 2 яйца
- огурец
Способ приготовления:
1. Лаваш равномерно смажьте сливочным сыром.
2. Сверху выложите тоненько нарезанные огурцы, затем мелко натертые яйца и красную рыбу.
3. Аккуратно и плотно закрутите все в рулет и порционно нарежьте и можно подавать!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: