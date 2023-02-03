Этот способ приготовления картофеля просто заполонил социальные сети. Покоряет здесь то, что чистить овощ не нужно. Понадобится только стакан, которым нужно немного придавить отварную картофелину. Так она очень быстро приготовится и будет идеально хрустящей.

Идея приготовления запеченного картофеля в кожуре опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 11 средних

оливковое масло – 5-6 ст.л.

копченая паприка – 1/2 ч.л.

сушеный чеснок – 1/2 ч.л.

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специи к картофелю – 1/2 ч.л.

соль – щепотка с горкой

Ингредиенты:

сметана – 150 г

огурцы маринованные – 1,5 средние огурцы

чеснок – 3-4 зубчика

соль или соевый соус – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо моем и отвариваем в немного подсоленной воде до готовности.

2. Далее выкладываем картофелины на противень (его можно заранее смазать растительным маслом, если сомневаетесь в покрытии и думаете, что картофель может пристать).

3. Приминаем их с помощью стакана.

4. Смешиваем оливковое масло, соль, специи для картофеля, копченую паприку и сушеный чеснок. Наносим эту смесь на каждую картофелину.

5. Запекаем 35 минут при температуре 220 градусов.

6. Подаем с соусом: для него нужно к сметане добавить чеснок, соль или соевый соус по желанию и мелко нарезанные маринованные огурцы. Все перемешиваем и пробуем.

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