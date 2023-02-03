Самая трендовая идея приготовления хрустящего запеченного картофеля: чистить не придется
Этот способ приготовления картофеля просто заполонил социальные сети. Покоряет здесь то, что чистить овощ не нужно. Понадобится только стакан, которым нужно немного придавить отварную картофелину. Так она очень быстро приготовится и будет идеально хрустящей.
Идея приготовления запеченного картофеля в кожуре опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 11 средних
- оливковое масло – 5-6 ст.л.
- копченая паприка – 1/2 ч.л.
- сушеный чеснок – 1/2 ч.л.
- специи к картофелю – 1/2 ч.л.
- соль – щепотка с горкой
Ингредиенты:
- сметана – 150 г
- огурцы маринованные – 1,5 средние огурцы
- чеснок – 3-4 зубчика
- соль или соевый соус – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо моем и отвариваем в немного подсоленной воде до готовности.
2. Далее выкладываем картофелины на противень (его можно заранее смазать растительным маслом, если сомневаетесь в покрытии и думаете, что картофель может пристать).
3. Приминаем их с помощью стакана.
4. Смешиваем оливковое масло, соль, специи для картофеля, копченую паприку и сушеный чеснок. Наносим эту смесь на каждую картофелину.
5. Запекаем 35 минут при температуре 220 градусов.
6. Подаем с соусом: для него нужно к сметане добавить чеснок, соль или соевый соус по желанию и мелко нарезанные маринованные огурцы. Все перемешиваем и пробуем.
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