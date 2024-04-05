Самая удачная глазурь для пасок, которая не крошится: понадобится сахар, вода и лимонная кислота
Глазурь для пасок можно готовить из белков, а также шоколада, какао. Но, очень часто она трескается и получается очень жидкой. Чтобы этого не происходило, кулинары советуют готовить глазурь из сахара, добавив лимонную кислоту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой в приготовлении и удачной глазури из сахара, воды и лимонной кислоты.
Ингредиенты:
- желатин – 6 г
- вода – 100 мл
- сахар – 115 г
- лимонная кислота – маленькая щепотка
Способ приготовления:
1. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 15 минут, чтобы он набух.
2. Отдельно в сотейнике или кастрюльке смешайте сахар, воду и лимонную кислоту. Поставьте на небольшой огонь и варите, пока сахар полностью не растворится. Периодически помешивайте и снимите с огня, добавьте желатин.
3. Далее начинайте взбивать миксером на больших скоростях.
4. Когда масса станет густой и будет хорошо держать форму, сразу покрывайте паски.
Совет: как только покрыли паски, декорируем их посыпками, шоколадом или чем-нибудь другим. Оставляем глазурь подсохнуть на несколько часов. Она не крошится, получается очень вкусной и похожа на маршмелоу.
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