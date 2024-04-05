Глазурь для пасок можно готовить из белков, а также шоколада, какао. Но, очень часто она трескается и получается очень жидкой. Чтобы этого не происходило, кулинары советуют готовить глазурь из сахара, добавив лимонную кислоту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой в приготовлении и удачной глазури из сахара, воды и лимонной кислоты.

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Ингредиенты:

желатин – 6 г

вода – 100 мл

сахар – 115 г

лимонная кислота – маленькая щепотка

Способ приготовления:

1. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 15 минут, чтобы он набух.

2. Отдельно в сотейнике или кастрюльке смешайте сахар, воду и лимонную кислоту. Поставьте на небольшой огонь и варите, пока сахар полностью не растворится. Периодически помешивайте и снимите с огня, добавьте желатин.

3. Далее начинайте взбивать миксером на больших скоростях.

4. Когда масса станет густой и будет хорошо держать форму, сразу покрывайте паски.

Совет: как только покрыли паски, декорируем их посыпками, шоколадом или чем-нибудь другим. Оставляем глазурь подсохнуть на несколько часов. Она не крошится, получается очень вкусной и похожа на маршмелоу.

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