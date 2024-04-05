Самая удачная глазурь для пасок, которая не крошится: понадобится сахар, вода и лимонная кислота

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
159
Рецепт глазури

Глазурь для пасок можно готовить из белков, а также шоколада, какао. Но, очень часто она трескается и получается очень жидкой. Чтобы этого не происходило, кулинары советуют готовить глазурь из сахара, добавив лимонную кислоту. 

Из чего лучше всего приготовить глазурь для пасок

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой в приготовлении и удачной глазури из сахара, воды и лимонной кислоты. 

Рецепт паски
Видео дня

Ингредиенты: 

  • желатин – 6 г
  • вода – 100 мл
  • сахар – 115 г
  • лимонная кислота – маленькая щепотка

Способ приготовления: 

1. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 15 минут, чтобы он набух.

Желатин для глазури

2. Отдельно в сотейнике или кастрюльке смешайте сахар, воду и лимонную кислоту. Поставьте на небольшой огонь и варите, пока сахар полностью не растворится. Периодически помешивайте и снимите с огня, добавьте желатин.

Как правильно готовить глазурь для пасок

3. Далее начинайте взбивать миксером на больших скоростях.

Масса для глазури

4. Когда масса станет густой и будет хорошо держать форму, сразу покрывайте паски.  

Приготовление глазури из сахара с лимонным соком

Совет: как только покрыли паски, декорируем их посыпками, шоколадом или чем-нибудь другим. Оставляем глазурь подсохнуть на несколько часов. Она не крошится, получается очень вкусной и похожа на маршмелоу.

Паски с глазурью

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты