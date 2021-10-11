Самая удачная шарлотка по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Если вы до сих пор не знаете, что приготовить на завтрак – идеальным вариантом, тем более сейчас – осенью, станет шарлотка из вкусных яблок. К тому же приготовить ее можно очень быстро и легко.

Кулинар, судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram поделился рецептом вкусной шарлотки, которая станет прекрасным угощением к чаю, а также – чудесным вариантом завтрака и обеда.

Ингредиенты:

Яблоки (желательно кислые) – 500-600 гр

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Сахар – 160 г

Мука – 160 г

Яйца – 4-5 шт.

Соль – 1 щепотка

Способ приготовления:

Нарежьте яблоки дольками или кубиками. Взбейте яйца с сахаром и 1 щепоткой соли в светлую густую массу. Просейте муку в яично-сахарную смесь и аккуратно перемешайте лопаткой движениями снизу вверх. Форму выстелите пергаментом или смажьте сливочным маслом, присипьте мукой. Вылейте 1/2 часть теста, выложите часть яблок, сверху залейте тестом и выложите оставшиеся яблоки. Отправьте пирог в духовку на 25-40 минут при температуре 180 С.

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