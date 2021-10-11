Самая удачная шарлотка по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Если вы до сих пор не знаете, что приготовить на завтрак – идеальным вариантом, тем более сейчас – осенью, станет шарлотка из вкусных яблок. К тому же приготовить ее можно очень быстро и легко.
Кулинар, судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram поделился рецептом вкусной шарлотки, которая станет прекрасным угощением к чаю, а также – чудесным вариантом завтрака и обеда.
Ингредиенты:
Яблоки (желательно кислые) – 500-600 гр
Сахар – 160 г
Мука – 160 г
Яйца – 4-5 шт.
Соль – 1 щепотка
Способ приготовления:
Нарежьте яблоки дольками или кубиками.
Взбейте яйца с сахаром и 1 щепоткой соли в светлую густую массу.
Просейте муку в яично-сахарную смесь и аккуратно перемешайте лопаткой движениями снизу вверх.
Форму выстелите пергаментом или смажьте сливочным маслом, присипьте мукой.
Вылейте 1/2 часть теста, выложите часть яблок, сверху залейте тестом и выложите оставшиеся яблоки.
Отправьте пирог в духовку на 25-40 минут при температуре 180 С.
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