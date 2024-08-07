Самая вкусная кабачковая икра на зиму: добавьте один особый ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
294
Самая вкусная кабачковая икра на зиму: добавьте один особый ингредиент

Если у вас много кабачков – сделайте из них вкусную икру. Такая заготовка отлично сохраняется на зиму. Можно использовать в качестве соуса, а также в качестве намазки.

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Идея приготовления вкусной кабачковой икры на зиму опубликована на странице блоггера Екатерины Венгерской (katya.vengerska ) в Instagram. Обязательно не забудьте добавить майонез.

Самая вкусная кабачковая икра на зиму: добавьте один особый ингредиент

Ингредиенты на 8 баночек по 0,5 л:

  • кабачки – 3 кг.
  • лук – 1 кг.
  • сахар – 200 г
  • масло – 200 г
  • томатная паста – 0,5 л.
  • майонез – 0,5 л.
  • чеснок – 1 головка
  • уксус – 5 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Самая вкусная кабачковая икра на зиму: добавьте один особый ингредиент

1. Кабачки и лук пропустить через мясорубку.

2. Поставить тушиться на 2 часа.

Самая вкусная кабачковая икра на зиму: добавьте один особый ингредиент

3. Добавить масло, сахар, томатную пасту и майонез.

4. Тушить еще час.

Самая вкусная кабачковая икра на зиму: добавьте один особый ингредиент

5. Когда время прошло – добавить чеснок, уксус, соль и перец.

6. Тушить еще 15 минут и выложить в банки, закрыть.

Самая вкусная кабачковая икра на зиму: добавьте один особый ингредиент

7. Оставить охлаждаться при комнатной температуре.

8. Поставить в прохладное место.

Самая вкусная кабачковая икра на зиму: добавьте один особый ингредиент

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