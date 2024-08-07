Если у вас много кабачков – сделайте из них вкусную икру. Такая заготовка отлично сохраняется на зиму. Можно использовать в качестве соуса, а также в качестве намазки.

Видео дня

Идея приготовления вкусной кабачковой икры на зиму опубликована на странице блоггера Екатерины Венгерской (katya.vengerska ) в Instagram. Обязательно не забудьте добавить майонез.

Ингредиенты на 8 баночек по 0,5 л:

кабачки – 3 кг.

лук – 1 кг.

сахар – 200 г

масло – 200 г

томатная паста – 0,5 л.

майонез – 0,5 л.

чеснок – 1 головка

уксус – 5 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки и лук пропустить через мясорубку.

2. Поставить тушиться на 2 часа.

3. Добавить масло, сахар, томатную пасту и майонез.

4. Тушить еще час.

5. Когда время прошло – добавить чеснок, уксус, соль и перец.

6. Тушить еще 15 минут и выложить в банки, закрыть.

7. Оставить охлаждаться при комнатной температуре.

8. Поставить в прохладное место.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: