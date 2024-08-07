Самая вкусная кабачковая икра на зиму: добавьте один особый ингредиент
Если у вас много кабачков – сделайте из них вкусную икру. Такая заготовка отлично сохраняется на зиму. Можно использовать в качестве соуса, а также в качестве намазки.
Идея приготовления вкусной кабачковой икры на зиму опубликована на странице блоггера Екатерины Венгерской (katya.vengerska ) в Instagram. Обязательно не забудьте добавить майонез.
Ингредиенты на 8 баночек по 0,5 л:
- кабачки – 3 кг.
- лук – 1 кг.
- сахар – 200 г
- масло – 200 г
- томатная паста – 0,5 л.
- майонез – 0,5 л.
- чеснок – 1 головка
- уксус – 5 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки и лук пропустить через мясорубку.
2. Поставить тушиться на 2 часа.
3. Добавить масло, сахар, томатную пасту и майонез.
4. Тушить еще час.
5. Когда время прошло – добавить чеснок, уксус, соль и перец.
6. Тушить еще 15 минут и выложить в банки, закрыть.
7. Оставить охлаждаться при комнатной температуре.
8. Поставить в прохладное место.
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