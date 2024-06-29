Самая вкусная кабачковая икра на зиму с уксусом: идеально сохраняется и не теряет цвет

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самая вкусная кабачковая икра на зиму с уксусом: идеально сохраняется и не теряет цвет

Кабачковая икра – это отличный вариант намазки на хлеб, ее можно есть вместо салата или, как соус. Такой продукт очень бюджетный и универсальный. Поэтому обязательно следует сделать заготовку кабачковой икры на зиму.

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Идея приготовления кабачковой икры с уксусом на зиму опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instgaram. Особую пикантность придаст чеснок.

Самая вкусная кабачковая икра на зиму с уксусом: идеально сохраняется и не теряет цвет

Ингредиенты:

  • кабачки – 1 кг.
  • морковь – 300 г
  • лук – 300 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • томатная паста – 70 г
  • масло – 70 г
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • уксус 9% – 1 ст.л.
  • черный перец по вкусу
  • сушеный чеснок и другие специи по желанию

Способ приготовления:

Самая вкусная кабачковая икра на зиму с уксусом: идеально сохраняется и не теряет цвет

1. Лук и чеснок мелко порезать.

2. В разогретую кастрюлю с толстым дном, налить масло и добавить лук с чесноком.

Самая вкусная кабачковая икра на зиму с уксусом: идеально сохраняется и не теряет цвет

3. Перемешать и жарить несколько минут на умеренном огне.

4. Натереть морковь и добавить в лук.

Самая вкусная кабачковая икра на зиму с уксусом: идеально сохраняется и не теряет цвет

5. Перемешать и жарить еще 3-5 минут.

6. Кабачки почистить от кожи (если они старые и семена грубые, то нужно удалить и их) и нарезать на кубики до моркови с луком.

Самая вкусная кабачковая икра на зиму с уксусом: идеально сохраняется и не теряет цвет

7. Добавить томатную пасту, перемешать и добавить кабачки.

8. Добавить сахар, соль, перец и специи.

Самая вкусная кабачковая икра на зиму с уксусом: идеально сохраняется и не теряет цвет

9. Все перемешать и тушить на небольшом огне под закрытой крышкой около 30 минут.

10. Периодически помешивая, чтобы не подгорело.

Самая вкусная кабачковая икра на зиму с уксусом: идеально сохраняется и не теряет цвет

11. Икру взбить блендером до однородности, поставить на средний огонь, довести до кипения и варить 3-4 минуты.

12. Добавить уксус, перемешать и выключить.

Самая вкусная кабачковая икра на зиму с уксусом: идеально сохраняется и не теряет цвет

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