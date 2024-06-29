Самая вкусная кабачковая икра на зиму с уксусом: идеально сохраняется и не теряет цвет
Кабачковая икра – это отличный вариант намазки на хлеб, ее можно есть вместо салата или, как соус. Такой продукт очень бюджетный и универсальный. Поэтому обязательно следует сделать заготовку кабачковой икры на зиму.
Идея приготовления кабачковой икры с уксусом на зиму опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instgaram. Особую пикантность придаст чеснок.
Ингредиенты:
- кабачки – 1 кг.
- морковь – 300 г
- лук – 300 г
- чеснок – 3 зубчика
- томатная паста – 70 г
- масло – 70 г
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- уксус 9% – 1 ст.л.
- черный перец по вкусу
- сушеный чеснок и другие специи по желанию
Способ приготовления:
1. Лук и чеснок мелко порезать.
2. В разогретую кастрюлю с толстым дном, налить масло и добавить лук с чесноком.
3. Перемешать и жарить несколько минут на умеренном огне.
4. Натереть морковь и добавить в лук.
5. Перемешать и жарить еще 3-5 минут.
6. Кабачки почистить от кожи (если они старые и семена грубые, то нужно удалить и их) и нарезать на кубики до моркови с луком.
7. Добавить томатную пасту, перемешать и добавить кабачки.
8. Добавить сахар, соль, перец и специи.
9. Все перемешать и тушить на небольшом огне под закрытой крышкой около 30 минут.
10. Периодически помешивая, чтобы не подгорело.
11. Икру взбить блендером до однородности, поставить на средний огонь, довести до кипения и варить 3-4 минуты.
12. Добавить уксус, перемешать и выключить.
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