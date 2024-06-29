Кабачковая икра – это отличный вариант намазки на хлеб, ее можно есть вместо салата или, как соус. Такой продукт очень бюджетный и универсальный. Поэтому обязательно следует сделать заготовку кабачковой икры на зиму.

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Идея приготовления кабачковой икры с уксусом на зиму опубликована на странице фудблогера Виктории Петренко (viktoriiapetrenko76) в Instgaram. Особую пикантность придаст чеснок.

Ингредиенты:

кабачки – 1 кг.

морковь – 300 г

лук – 300 г

чеснок – 3 зубчика

томатная паста – 70 г

масло – 70 г

сахар – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

уксус 9% – 1 ст.л.

черный перец по вкусу

сушеный чеснок и другие специи по желанию

Способ приготовления:

1. Лук и чеснок мелко порезать.

2. В разогретую кастрюлю с толстым дном, налить масло и добавить лук с чесноком.

3. Перемешать и жарить несколько минут на умеренном огне.

4. Натереть морковь и добавить в лук.

5. Перемешать и жарить еще 3-5 минут.

6. Кабачки почистить от кожи (если они старые и семена грубые, то нужно удалить и их) и нарезать на кубики до моркови с луком.

7. Добавить томатную пасту, перемешать и добавить кабачки.

8. Добавить сахар, соль, перец и специи.

9. Все перемешать и тушить на небольшом огне под закрытой крышкой около 30 минут.

10. Периодически помешивая, чтобы не подгорело.

11. Икру взбить блендером до однородности, поставить на средний огонь, довести до кипения и варить 3-4 минуты.

12. Добавить уксус, перемешать и выключить.

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