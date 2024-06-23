Самая вкусная кабачковая икра с чесноком и помидорами: можно есть сразу
Самая простая закуска, которую можно приготовить из кабачков – это икра. Все ингредиенты для нее нужно просто измельчить и проварить. Блюдо можно использовать вместо намазки, добавлять в макароны и разнообразную кашу – получится очень сытно.
Идея приготовления самой вкусной кабачковой икры с помидорами опубликована на странице фудблогера Елены с ником foodstories.helen в Instagram. Есть такую закуску можно сразу.
Ингредиенты:
- кабачки – 4 средних
- молодая морковь – 4 средних
- помидоры без кожуры – 3 средние
- чеснок – 3 зубчика
- лук – 2 шт.
- лавровые листья
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Почистить кабачок, морковь.
2. Нарезать их на кусочки.
3. Нарезать лук.
4. Порезать помидор и взбить в пюре с чесноком.
5. Переложить все овощи, лавровые листья и томатное пюре в большую сковородку.
6. Тушить овощи минут 15-20 или до готовности.
7. Добавить соль и перец по вкусу.
8. Достать из овощей лавровые листья и взбить овощи до однородной массы.
9. Готовить икру еще несколько минут.
10. Выключить, дать остыть и можно есть.
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