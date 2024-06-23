Самая вкусная кабачковая икра с чесноком и помидорами: можно есть сразу

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самая вкусная кабачковая икра с чесноком и помидорами: можно есть сразу

Самая простая закуска, которую можно приготовить из кабачков – это икра. Все ингредиенты для нее нужно просто измельчить и проварить. Блюдо можно использовать вместо намазки, добавлять в макароны и разнообразную кашу – получится очень сытно.

Идея приготовления самой вкусной кабачковой икры с помидорами опубликована на странице фудблогера Елены с ником foodstories.helen в Instagram. Есть такую закуску можно сразу.

Самая вкусная кабачковая икра с чесноком и помидорами: можно есть сразу

Ингредиенты:

  • кабачки – 4 средних
  • молодая морковь – 4 средних
  • помидоры без кожуры – 3 средние
  • чеснок – 3 зубчика
  • лук – 2 шт.
  • лавровые листья
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Самая вкусная кабачковая икра с чесноком и помидорами: можно есть сразу

1. Почистить кабачок, морковь.

2. Нарезать их на кусочки.

3. Нарезать лук.

Самая вкусная кабачковая икра с чесноком и помидорами: можно есть сразу

4. Порезать помидор и взбить в пюре с чесноком.

5. Переложить все овощи, лавровые листья и томатное пюре в большую сковородку.

Самая вкусная кабачковая икра с чесноком и помидорами: можно есть сразу

6. Тушить овощи минут 15-20 или до готовности.

7. Добавить соль и перец по вкусу.

Самая вкусная кабачковая икра с чесноком и помидорами: можно есть сразу

8. Достать из овощей лавровые листья и взбить овощи до однородной массы.

9. Готовить икру еще несколько минут.

Самая вкусная кабачковая икра с чесноком и помидорами: можно есть сразу

10. Выключить, дать остыть и можно есть.

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