Самая вкусная кабачковая запеканка для всей семьи: как приготовить сезонное блюдо
В сезон кабачка самое популярное блюдо, которое готовит каждая хозяйка – это запеканка. В овощное тесто нужно добавить много сыра, а также сметану и чеснок. Всего несколько минут в духовке, и вы получите сытное блюдо для всей семьи.
Идея приготовления сытной запеканки из кабачка опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram. Все ингредиенты максимально бюджетные.
Ингредиенты:
- кабачки – 1 кг.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- сыр твердый – 200 г
- сметана – 150 г
- яйца – 3 шт.
- мука – 150 г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть на терке.
2. Посолить и оставить на 15 минут, чтобы стекла жидкость.
3. Нарезать мелко лук.
4. Яйца смешать со сметаной.
5. Добавить соль и перец, затем муку.
6. Из кабачков слить жидкость. Добавить тесто.
7. Перемешать. Добавить половину сыра.
8. Перемешать. Выложить в форму, смазанную растительным маслом.
9. Посыпать оставшимся сыром и запекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут.
10. По желанию можно добавить зелень, мясо (фарш), жареные грибы или любимую колбасу. Также можно добавить еще натертый картофель и морковь.
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