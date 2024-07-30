В сезон кабачка самое популярное блюдо, которое готовит каждая хозяйка – это запеканка. В овощное тесто нужно добавить много сыра, а также сметану и чеснок. Всего несколько минут в духовке, и вы получите сытное блюдо для всей семьи.

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Идея приготовления сытной запеканки из кабачка опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram. Все ингредиенты максимально бюджетные.

Ингредиенты:

кабачки – 1 кг.

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

сыр твердый – 200 г

сметана – 150 г

яйца – 3 шт.

мука – 150 г

соль, перец

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на терке.

2. Посолить и оставить на 15 минут, чтобы стекла жидкость.

3. Нарезать мелко лук.

4. Яйца смешать со сметаной.

5. Добавить соль и перец, затем муку.

6. Из кабачков слить жидкость. Добавить тесто.

7. Перемешать. Добавить половину сыра.

8. Перемешать. Выложить в форму, смазанную растительным маслом.

9. Посыпать оставшимся сыром и запекать при температуре 180 градусов примерно 40 минут.

10. По желанию можно добавить зелень, мясо (фарш), жареные грибы или любимую колбасу. Также можно добавить еще натертый картофель и морковь.

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