Морковь по-корейски – это салат, знакомый всем с детства. В каждой семье его готовят по собственным рецептам, которые порой никак не похожи на оригинальный. Конечно, все они имеют право на существование, однако, не лучше ли приготовить этот салат по оригинальному рецепту и сравнить, какой из них придется больше по вкусу?

Рецептом оригинальной моркови по-корейски в Instagram поделился фудблогер и кулинар Вадим Пава. Он заявляет, что этот рецепт оригинальный и невероятно простой. А благодаря тому, что морковь не заливается горячим маслом, этот салат хранит в себе все питательные вещества.

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Ингредиенты

Морковь – 1 кг

Чеснок – 7-8 зуб

Уксус – 5 ст.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Сахар – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Перец молотый – 1 ч.л.

Масло растительное – 120 мл

Способ приготовления

1. Натереть морковь на специальной терке.

2. Произвести заправку, соединив все ингредиенты, но ничего не подогревать.

3. Соединить морковь с заправкой и тщательно перемешать руками.

4. Отправить в холодильник на 3-4 часа.

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