Морковь по-корейски – это отличная самостоятельная закуска или ингредиент для разнообразных блюд. Если на столе есть такой овощ – больше никаких салатов не нужно, потому что морковь прекрасно сочетается со всем.

Идея приготовления вкусной моркови по-корейски опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Маринад очень простой.

Ингредиенты:

1 кг моркови

2 –3 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

4-5 ст.л. уксуса

4-5 зубчиков чеснока

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1 ч.л. перца молотого

1 ч.л. кориандра молотого

5 лавровых листьев или 1 ч.л. молотого (по желанию)

0,5 стакана масла

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на специальную терку для корейской моркови.

2. Заправить маринадом: все добавить, чеснок через пресс и перемешать.

3. Переложить в посуду (банку, ведерко), утрамбовывая морковь.

4. Поставить в холодильник в день.

5. Морковь хранится в холодильнике 2-3 недели.

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