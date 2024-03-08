Самая вкусная морковь по-корейски с кориандром и чесноком: сколько времени нужно мариновать

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самая вкусная морковь по-корейски с кориандром и чесноком: сколько времени нужно мариновать

Морковь по-корейски – это отличная самостоятельная закуска или ингредиент для разнообразных блюд. Если на столе есть такой овощ – больше никаких салатов не нужно, потому что морковь прекрасно сочетается со всем.

Идея приготовления вкусной моркови по-корейски опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Маринад очень простой.

Самая вкусная морковь по-корейски с кориандром и чесноком: сколько времени нужно мариновать

Ингредиенты:

  • 1 кг моркови
  • 2 –3 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. соли
  • 4-5 ст.л. уксуса
  • 4-5 зубчиков чеснока
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  • 1 ч.л. перца молотого
  • 1 ч.л. кориандра молотого
  • 5 лавровых листьев или 1 ч.л. молотого (по желанию)
  • 0,5 стакана масла

Способ приготовления:

Самая вкусная морковь по-корейски с кориандром и чесноком: сколько времени нужно мариновать

1. Морковь натереть на специальную терку для корейской моркови.

Самая вкусная морковь по-корейски с кориандром и чесноком: сколько времени нужно мариновать

2. Заправить маринадом: все добавить, чеснок через пресс и перемешать.

3. Переложить в посуду (банку, ведерко), утрамбовывая морковь.

Самая вкусная морковь по-корейски с кориандром и чесноком: сколько времени нужно мариновать

4. Поставить в холодильник в день.

5. Морковь хранится в холодильнике 2-3 недели.

Самая вкусная морковь по-корейски с кориандром и чесноком: сколько времени нужно мариновать

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