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Самая вкусная морковь по-корейски с кориандром и чесноком: сколько времени нужно мариновать
Морковь по-корейски – это отличная самостоятельная закуска или ингредиент для разнообразных блюд. Если на столе есть такой овощ – больше никаких салатов не нужно, потому что морковь прекрасно сочетается со всем.
Идея приготовления вкусной моркови по-корейски опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Маринад очень простой.
Ингредиенты:
- 1 кг моркови
- 2 –3 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 4-5 ст.л. уксуса
- 4-5 зубчиков чеснока
- 1 ч.л. перца молотого
- 1 ч.л. кориандра молотого
- 5 лавровых листьев или 1 ч.л. молотого (по желанию)
- 0,5 стакана масла
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на специальную терку для корейской моркови.
2. Заправить маринадом: все добавить, чеснок через пресс и перемешать.
3. Переложить в посуду (банку, ведерко), утрамбовывая морковь.
4. Поставить в холодильник в день.
5. Морковь хранится в холодильнике 2-3 недели.
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