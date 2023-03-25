Сделать блюда более сытными и вкусными можно благодаря простой подливе, которая подойдет к пюре, макаронам, гречихе, рису, котлетам и даже вареникам. Приготовить ее можно с мясом, грибами или без и взять за основу томатную пасту или другой соус.

Фудблогер Ирина Савражанде (ira.savraz) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной подливы с куриным филе и шпинатом, которая идеально подойдет к картофельному пюре.

Ингредиенты:

куриное филе

морковь

лук

замороженный\свежий шпинат

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мука + вода

специи

Способ приготовления:

1. Для начала отварить филе в подсоленной воде до готовности, промыть и нарезать кубиками или порвать на волокна. Переложить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь.

2. Натереть морковь на мелкой терке, порезать лук кубиками, если используете свежий шпинат, его тоже нужно измельчить.

3. Добавить овощи и зелень к филе, по желанию добавить специи. Варить 10 минут.

4. Развести муку и воду, налить в кастрюлю. Варить до легкого загустения.

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