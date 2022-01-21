Самая вкусная подливка с мясом к картофелю, кашам и макаронам: рецепт блюда
Любимые и уже привычные для всех макароны, каши и картошки можно разнообразить и приготовить совершенно по-новому благодаря подливу. Она в мгновение ока способна завершить блюдо, придать ему не только неповторимый вкус, но и вид. Простейшая и универсальная подливка с мясом и сметаной.
Рецепт подливки с мясом и сметаной опубликован в кулинарном блоге katya_kulinariya в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе – 400 г
репчатый лук – 1 шт
морковь – 1-2 шт
сметана – 150 г
мука – 30 г
вода – 150 мл
растительное масло – 30 мл
соль, перец
Способ приготовления:
1. Филе порезать кусочками.
2. Обжарить мясо в течение 5 минут в среднем огне. Посолить и поперчить.
3. Морковь натереть на терке, лук измельчить.
4. Добавить овощи в курицу. Тушить в течение 15 минут, после чего налить немного воды.
5. Добавить муку, сметану. Уменьшить огонь и тушить блюдо до загустения.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкуснейшую подливку родом из СССР.