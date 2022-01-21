Самая вкусная подливка с мясом к картофелю, кашам и макаронам: рецепт блюда

Любимые и уже привычные для всех макароны, каши и картошки можно разнообразить и приготовить совершенно по-новому благодаря подливу. Она в мгновение ока способна завершить блюдо, придать ему не только неповторимый вкус, но и вид. Простейшая и универсальная подливка с мясом и сметаной.

Рецепт подливки с мясом и сметаной опубликован в кулинарном блоге katya_kulinariya в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

репчатый лук – 1 шт

морковь – 1-2 шт

сметана – 150 г

мука – 30 г

вода – 150 мл

растительное масло – 30 мл

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Филе порезать кусочками.

2. Обжарить мясо в течение 5 минут в среднем огне. Посолить и поперчить.

3. Морковь натереть на терке, лук измельчить.

4. Добавить овощи в курицу. Тушить в течение 15 минут, после чего налить немного воды.

5. Добавить муку, сметану. Уменьшить огонь и тушить блюдо до загустения.

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