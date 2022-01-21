Самая вкусная подливка с мясом к картофелю, кашам и макаронам: рецепт блюда

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
19,1 т.
Самая вкусная подливка с мясом к картофелю, кашам и макаронам: рецепт блюда

Любимые и уже привычные для всех макароны, каши и картошки можно разнообразить и приготовить совершенно по-новому благодаря подливу. Она в мгновение ока способна завершить блюдо, придать ему не только неповторимый вкус, но и вид. Простейшая и универсальная подливка с мясом и сметаной.

Рецепт подливки с мясом и сметаной опубликован в кулинарном блоге katya_kulinariya в Instagram.

Подливка с мясом

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 г

  • репчатый лук – 1 шт

  • морковь – 1-2 шт

  • сметана – 150 г

  • мука – 30 г

  • вода – 150 мл

  • растительное масло – 30 мл

  • соль, перец

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Куриное филе для блюда

Способ приготовления:

1. Филе порезать кусочками.

2. Обжарить мясо в течение 5 минут в среднем огне. Посолить и поперчить.

Процесс приготовления блюда

3. Морковь натереть на терке, лук измельчить.

4. Добавить овощи в курицу. Тушить в течение 15 минут, после чего налить немного воды.

Подливка в блюдах

5. Добавить муку, сметану. Уменьшить огонь и тушить блюдо до загустения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкуснейшую подливку родом из СССР.

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