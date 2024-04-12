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Самая вкусная шакшука, которую не нужно жарить: как по-новому приготовить популярный завтрак
Шакшука – это блюдо из яиц, овощей и томатного соуса. Все эти продукты между собой нереально вкусно сочетаются. В традиционном варианте все нужно пожарить на сковороде. Но запечь – это тоже очень удачная идея.
Идея приготовления идеальной шакшуки опубликована на странице фудблогера с ником dorinellla в Instagram. Для завтрака – именно то, что нужно.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 1 шт.
- лук (шалот или белый) – 1 шт.
- банка консервированных томатов
- яйца – 2 шт.
- дополнительно: моцарелла, пармезан, руккола, петрушка
Способ приготовления:
1. Измельчить овощи и поджарить на сковороде.
2. В отдельной емкости смешать томатный соус с приправами.
3. Довести до кипения
4. Соединить овощи и соус.
5. Сделать лунки лопаткой.
6. Разбить в них яйца.
7. Отправить в духовку на 5-7 минут.
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