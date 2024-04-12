Самая вкусная шакшука, которую не нужно жарить: как по-новому приготовить популярный завтрак

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самая вкусная шакшука, которую не нужно жарить: как по-новому приготовить популярный завтрак

Шакшука – это блюдо из яиц, овощей и томатного соуса. Все эти продукты между собой нереально вкусно сочетаются. В традиционном варианте все нужно пожарить на сковороде. Но запечь – это тоже очень удачная идея.

Идея приготовления идеальной шакшуки опубликована на странице фудблогера с ником dorinellla в Instagram. Для завтрака – именно то, что нужно.

Самая вкусная шакшука, которую не нужно жарить: как по-новому приготовить популярный завтрак

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 1 шт.
  • лук (шалот или белый) – 1 шт.
  • банка консервированных томатов
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  • яйца – 2 шт.
  • дополнительно: моцарелла, пармезан, руккола, петрушка

Способ приготовления:

Самая вкусная шакшука, которую не нужно жарить: как по-новому приготовить популярный завтрак

1. Измельчить овощи и поджарить на сковороде.

2. В отдельной емкости смешать томатный соус с приправами.

Самая вкусная шакшука, которую не нужно жарить: как по-новому приготовить популярный завтрак

3. Довести до кипения

4. Соединить овощи и соус.

Самая вкусная шакшука, которую не нужно жарить: как по-новому приготовить популярный завтрак

5. Сделать лунки лопаткой.

Самая вкусная шакшука, которую не нужно жарить: как по-новому приготовить популярный завтрак

6. Разбить в них яйца.

7. Отправить в духовку на 5-7 минут.

Самая вкусная шакшука, которую не нужно жарить: как по-новому приготовить популярный завтрак

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