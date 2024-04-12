Шакшука – это блюдо из яиц, овощей и томатного соуса. Все эти продукты между собой нереально вкусно сочетаются. В традиционном варианте все нужно пожарить на сковороде. Но запечь – это тоже очень удачная идея.

Идея приготовления идеальной шакшуки опубликована на странице фудблогера с ником dorinellla в Instagram. Для завтрака – именно то, что нужно.

Ингредиенты:

болгарский перец – 1 шт.

лук (шалот или белый) – 1 шт.

банка консервированных томатов

Видео дня

яйца – 2 шт.

дополнительно: моцарелла, пармезан, руккола, петрушка

Способ приготовления:

1. Измельчить овощи и поджарить на сковороде.

2. В отдельной емкости смешать томатный соус с приправами.

3. Довести до кипения

4. Соединить овощи и соус.

5. Сделать лунки лопаткой.

6. Разбить в них яйца.

7. Отправить в духовку на 5-7 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: